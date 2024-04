Ecuador dice que México no ha pedido autorización para que Ejército recoja a embajadora Raquel Serur

El Gobierno de Ecuador no ha recibido aún el pedido oficial para que se autorice el aterrizaje de un avión oficial mexicano que recogerá a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, declarada por el Ejecutivo ecuatoriano “persona non grata”.

“Aún no, no se ha recibido la solicitud” para que la aeronave llegue al país y recoja a Serur, indicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, tras justificar la decisión de su Gobierno de declarar “persona non grata” a la embajadora mexicana por unos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sommerfeld aclaró que, pese a la polémica desatada, “las relaciones diplomáticas entre los Estados no están rotas” y dijo que hay mecanismos para solucionar este tipo de conflictos.

El Gobierno de Ecuador declaró el jueves “persona non grata” a la embajadora mexicana, en respuesta a unas declaraciones del presidente López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen.

La Cancillería de Ecuador invocó el principio de “no intervención” en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora.

En una conferencia ante medios de prensa en su país, el mandatario mexicano comentó sobre las consecuencias del asesinato de Villavicencio en el contexto de las elecciones presidenciales del año pasado en Ecuador, que dieron el triunfo al actual mandatario, el empresario Daniel Noboa.

López Obrador dijo que, según su criterio, el crimen de Villavicencio perjudicó sobre todo a Luisa González, la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exgobernante progresista Rafael Correa (2007-2017), una opinión que han compartido también varios analistas electorales en Ecuador.

No obstante, el Gobierno ecuatoriano calificó a las opiniones de López Obrador como “muy desafortunadas”, en momentos en que el país aún vive el luto por el asesinato de Villavicencio, un crimen que “causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”.

Villavicencio fue acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin electoral en Quito cuando faltaban once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias, proceso que finalmente concluyó con el triunfo de Noboa.