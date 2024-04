Brote de gripe aviar en leche de vaca desata pánico en mercados ganaderos; ¿qué dice EU?

La propagación de casos de gripe aviar en vacas lecheras ha sacudido los mercados ganaderos a medida que crece la preocupación de que un brote más amplio pueda afectar la demanda de los consumidores.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo el lunes que confirmó el virus de la influenza aviar en un rebaño lechero de Nuevo México, así como en cinco rebaños adicionales en Texas. A una persona en Texas también se le diagnosticó gripe aviar, probablemente después de haber estado expuesta a vacas lecheras infectadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

También se han encontrado casos en Kansas y Michigan.

Según el USDA, la contaminación de las vacas no representa una amenaza importante para la seguridad de la leche y otros productos lácteos vendidos en las tiendas de comestibles porque están pasteurizados antes de ingresar al mercado. Aun así, la leche de los animales afectados se está desviando o destruyendo para que no entre en el suministro de alimentos humanos. La Administración de Alimentos y Medicamentos no tiene conocimiento de que se haya enviado para comercialización leche o producto lácteo de vacas sintomáticas.

“No sigue habiendo preocupación de que esta circunstancia represente un riesgo para la salud del consumidor o que afecte la seguridad del suministro comercial de leche”, dijo el USDA. Además, la pérdida de leche ha sido demasiado limitada para tener un impacto importante en la oferta y los precios, dijo la agencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. dijeron que las personas no deben comer alimentos crudos o poco cocidos de animales que puedan estar infectados. Hasta el momento no se han registrado casos de gripe aviar en ganado vacuno.

Los futuros de ganado subieron hasta un 1,2% a primera hora del martes en la Bolsa Mercantil de Chicago, reduciendo una caída del 2,7% en la sesión anterior.

“El mercado ha dado un gran salto hacia la idea de que la demanda de carne definitivamente se verá gravemente afectada por la gripe aviar”, dijo en una entrevista Dennis Smith, analista de Archer Financial Services Inc. “No creo que esto tenga un impacto serio en la demanda de carne de vacuno en este momento”.