Masacre en Moscú: 3 sospechosos se declaran culpables; aparecen golpeados y con las caras hinchadas

Tres de los cuatro sospechosos acusados del ataque a la sala de conciertos en Moscú que dejó más de 130 muertos reconocieron su culpabilidad en un tribunal ruso este 24 de marzo.

La Corte del Distrito Basmanny de Moscú acusó formalmente a tres personas de cometer un atentado terrorista grupal que derivó en la muerte de otras personas. El delito conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

¿Quiénes son las personas acusadas por la masacre en Moscú?

Dalerdzhon Mirzoyev , de 32 años.

, de 32 años. Saidakrami Rachabalizoda , de 30 años.

, de 30 años. Mukhammadsobir Faizov , de 19 años.

, de 19 años. Shamsidin Fariduni, de 25 años.

Mirzoyev, Rachabalizoda y Shamsidin Fariduni reconocieron su culpabilidad después de que se anunciaran los cargos en su contra.

El cuarto, Faizov, fue llevado a la corte en silla de ruedas directamente desde un hospital, y permaneció sentado y con los ojos cerrados durante la audiencia. Fue atendido por médicos mientras estaba en el tribunal, donde vestía una bata y pantalones de hospital, y se le vio con varios cortes.

Los otros tres sospechosos comparecieron ante el tribunal fuertemente magullados y con la cara hinchada, en medio de informes en los medios rusos de que fueron torturados por los servicios de seguridad durante los interrogatorios.

Un sospechoso, Saidakrami Rachabalizoda, tenía una oreja muy vendada. La prensa rusa informó el sábado 23 de marzo que a uno de los sospechosos le cortaron la oreja durante el interrogatorio. The Associated Press no pudo verificar el informe ni los videos que supuestamente mostraban eso.

Rusia declara día de luto nacional por masacre en Crocus City Hall

El presidente Vladimir Putin enciende una vela en memoria de las víctimas de un ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall (Mikhail Metzel/AP)

La audiencia se llevó a cabo mientras Rusia guardaba un día de luto nacional tras el ataque del viernes a la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en los suburbios de Moscú, en el que murieron al menos 137 personas.

El atentado, reivindicado por una filial del grupo extremista Estado Islámico, es el más mortífero en suelo ruso en años.

Las autoridades rusas arrestaron a los cuatro presuntos atacantes el 23 de marzo, y siete personas más fueron detenidas bajo sospecha de estar involucradas en el ataque, informó el presidente Vladimir Putin en un discurso a la nación el sábado por la noche. Indicó que fueron capturados mientras huían a Ucrania, algo que Kiev negó tajantemente.

Ucrania acusó a Putin y otros políticos rusos de vincular falsamente a Ucrania con el ataque con el fin de elevar el fervor en la guerra contra Ucrania, que recientemente inició su tercer año.

Putin calificó el atentado como un “acto terrorista sangriento y bárbaro” y afirmó que las autoridades capturaron a cuatro sospechosos cuando trataban de huir a Ucrania a través de una “ventana” preparada del lado ucraniano de la frontera.

¿Qué sabemos de ISIS, el grupo que se adjudicó el ataque en Moscú?

Fuerzas kurdas patrullan el campamento de al-Hol, que alberga a familias de miembros del grupo Estado Islámico en la provincia de Hasakeh, Siria. (Baderkhan Ahmad/AP)

La fuerza respaldada por Estados Unidos que derrotó al grupo Estado Islámico hace cinco años advirtió que el grupo extremista aún constituye un grave peligro para el mundo, e hizo un llamado a la comunidad internacional a encontrar soluciones para miles de combatientes que aún permanecen en sus cárceles.

La declaración de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), lideradas por kurdos, fue hecha para conmemorar el quinto aniversario desde que ISIS perdió el último reducto de su autoproclamado califato, y se produjo horas después que el grupo extremista se adjudicó el ataque en Moscú.

El 23 de marzo de 2019, combatientes de las SDF capturaron la aldea siria Baghouz, en el este de ese país, lo que dio fin al califato del grupo extremista, integrado por amplias zonas de Siria e Irak.

A pesar de su derrota, células durmientes de ISIS y sus afiliados en Asia y África aún se atribuyen ataques mortíferos, al igual que en Siria y en el vecino Irak, donde los extremistas fueron derrotados en 2017.

“La organización terrorista aún plantea un gran peligro para nuestra región y para el mundo”, dijeron las SDF y añadieron que “busca reconstruirse mediante sus células durmientes y trata de revivir sus sueños de recuperar el control geográfico de algunas áreas.