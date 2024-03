AstraZeneca compra Fusion Pharma para adquirir nuevos tratamientos contra el cáncer

AstraZeneca acordó comprar Fusion Pharmaceuticals por hasta 2.400 millones de dólares, mientras los fabricantes de medicamentos europeos adquieren empresas biotecnológicas prometedoras.

La farmacéutica con sede en el Reino Unido pagará 21 dólares por acción de Fusion, o 2 mil millones de dólares en efectivo por adelantado, más otros 400 millones de dólares dependiendo de los objetivos que se alcancen. El importe total equivale a una prima del 126 por ciento sobre el precio de cierre de Fusion el lunes.

Fusion es una biotecnología que desarrolla tratamientos que administran isótopos radiactivos directamente a las células cancerosas de forma específica, minimizando el daño a las células sanas. Astra cree que estos radioconjugados pueden ayudar a redefinir la terapia contra el cáncer en todo el mundo.

Después de un cambio para desarrollar vacunas COVID-19 durante la pandemia, el acuerdo Fusion marca un regreso al enfoque principal del director ejecutivo de Astra, Pascal Soriot, en la oncología. A las apuestas inteligentes que ha hecho sobre los tratamientos contra el cáncer se les atribuye la transformación de la suerte de la empresa durante la última década.

La adquisición también es la última en lo que se ha convertido en un área candente del mercado del cáncer a medida que los grandes fabricantes de medicamentos adquieren biotecnología que ataca los tumores con medicamentos radiactivos. En octubre, Eli Lilly & Co. dijo que pagará mil 400 millones de dólares para adquirir Point Biopharma Global Inc. Le siguió Bristol Myers Squibb, que acordó en diciembre comprar RayzeBio Inc.

Las acciones de Astra apenas cambiaron en Londres el martes. Han bajado alrededor del 5% en los últimos 12 meses. Las acciones de Fusion subieron hasta un 99 por ciento.

Los tratamientos contra el cáncer generaron alrededor de 17 mil millones de dólares el año pasado para Astra y representan más de un tercio de sus ventas totales. Sin embargo, “el desarrollo de productos puede ser muy costoso en términos de investigación y marketing, por lo que Astra está planeando crecer a través de adquisiciones para evitar un posible lastre en las ganancias al centrarse exclusivamente en el desarrollo interno de medicamentos a largo plazo”, dijo Susannah Streeter, directora de dinero. y mercado en Hargreaves Lansdown.

AstraZeneca ‘cocinará' nuevos tratamientos

La decisión de comprar Fusion indica la importancia que Astra está dando a estos radioconjugados relativamente nuevos, ya que el primer tratamiento solo se aprobó en los Estados Unidos en 2018.

Astra ve una oportunidad de crecimiento, ya que entre el 30 y el 50 por ciento de los pacientes con cáncer reciben radioterapia en algún momento. punto durante el tratamiento.

Uno de los nuevos tratamientos potenciales más avanzados de Fusion se dirige al cáncer de próstata resistente a la castración que se ha diseminado y podría ofrecer una mejor manera de tratar a estos pacientes, dijo en una entrevista Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de I+D en oncología de Astra.

También existe la posibilidad de combinar los productos de Fusion con la propia cartera de productos de Astra, afirmó.

Astra y Fusion expandirán su plataforma ‘quimio inteligente’

Otro aspecto clave es obtener acceso a las capacidades de fabricación y cadena de suministro de Fusion. Un desafío central al producir estos medicamentos es el acceso al metal radiactivo actinio, y Fusion ya tiene acuerdos con proveedores clave, además de capacidad de fabricación para los tratamientos, dijo Galbraith.

Se espera que el mercado mundial de radiofármacos crezca de 7 mil millones de dólares en 2022 a 39 mil millones de dólares en 2032, según Mark Purcell, analista de Morgan Stanley. La incursión de Astra en Fusion ayudará a expandir su plataforma de ‘quimio inteligente’, ya que la biotecnología estadounidense tiene una de las líneas clínicas más sólidas en terapia con radioligandos, añadió.

El acuerdo con Astra impulsó el precio de las acciones de otras empresas que desarrollan radiofármacos. Las acciones de Perspective Therapeutics Inc. subieron hasta un 24 por ciento, su mayor aumento en casi dos meses. Lantheus Holdings subió un 2 por ciento.

Esta categoría de medicamentos contra el cáncer dirigidos “claramente permanece en el punto de mira de la estrategia de desarrollo del negocio farmacéutico, lo que podría ser un buen augurio para varias empresas privadas que trabajan en tecnologías innovadoras”, dijo Jared Holz de Mizuho en una nota el martes.