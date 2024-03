De la NFL a viscepresidente de EU: Aaron Rodgers podría sumarse a candidatura de Robert F. Kennedy

Robert F. Kennedy Jr. planea anunciar el compañero de fórmula para su candidatura presidencial independiente el 26 de marzo en Oakland, California, según dijo el martes 12 de marzo como parte de su campaña.

La campaña no mencionó quién será el compañero de Kennedy, pero el candidato dijo esta semana a The New York Times que el quarterback de la NFL, Aaron Rodgers, y el exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, son sus preferidos.

Descendiente de una de las familias políticas más destacadas de Estados Unidos, Kennedy se ha enfocado en tratar de aparecer en la boleta, un proceso que le exigirá recoger más de un millón de firmas en un esfuerzo estado por estado.

Muchos estados exigen que los candidatos independientes nombren a un compañero de fórmula antes de que puedan solicitar aparecer en la boleta, un factor que aumenta la presión sobre Kennedy para que haga una elección. Los candidatos de los principales partidos no suelen elegir a sus vicepresidentes hasta que se acercan las respectivas convenciones políticas de verano.

Kennedy es un abogado y activista medioambiental que se ha convertido en una figura destacada del movimiento que rechaza el consenso científico en torno a las vacunas y en un crítico declarado del sistema de salud pública.

Tras competir originalmente como demócrata, el año pasado reorientó sus esfuerzos hacia la candidatura independiente, lo que asustó a los leales tanto de Donald Trump como de Joe Biden, que temen que capte partidarios que, de otro modo, apoyarían a uno de los candidatos de los principales partidos.

Rodgers, quarterback de los Empacadores de Green Bay durante muchos años y que ahora juega en los Jets de Nueva York, comparte la desconfianza de Kennedy hacia los mandatos de vacunación y, al igual que Kennedy, participa habitualmente en los podcasts antiestablishment. Ventura, exluchador profesional, sorprendió a los observadores cuando ganó las elecciones a gobernador de Minnesota como candidato independiente en 1998.