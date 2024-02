Rusia tiene un arma antisatélite... y EU está preocupado

La Casa Blanca confirmó públicamente este jueves que Rusia ha obtenido un arma antisatélite emergente “preocupante”, pero dijo que no puede causar directamente la “destrucción física” en la Tierra.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos tienen información de que Rusia ha obtenido la capacidad, pero que esa arma no está operativa actualmente. Los funcionarios estadounidenses están analizando la información que tienen sobre la tecnología emergente y han consultado con aliados y socios sobre el asunto.

“En primer lugar, esta no es una capacidad activa que se haya desplegado y, aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia es preocupante, no hay una amenaza inmediata para la seguridad de nadie”, dijo Kirby. “No estamos hablando de un arma que pueda usarse para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra”.

La Casa Blanca confirmó su inteligencia después de una vaga advertencia el miércoles del jefe republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante de Ohio Mike Turner, instó a la administración Biden a desclasificar información sobre lo que calificó como una grave amenaza a la seguridad nacional.

Kirby dijo que el proceso de revisión y desclasificación de aspectos de la capacidad rusa estaba en marcha cuando Turner “lamentablemente” publicó su declaración.

“Hemos sido muy cuidadosos y deliberados sobre lo que decidimos desclasificar, degradar y compartir con el público”, agregó.

Rusia ha restado importancia a la preocupación de Estados Unidos sobre la capacidad.

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió las afirmaciones sobre una nueva capacidad militar rusa como una artimaña destinada a hacer que el Congreso de Estados Unidos apoye la ayuda a Ucrania.

“Es obvio que Washington está tratando de obligar al Congreso a votar sobre el proyecto de ley de ayuda por las buenas o por las malas”, dijo Peskov en declaraciones difundidas por las agencias de noticias rusas. “Vamos a ver qué artimaña usará la Casa Blanca”.

¿De qué es capaz esta nueva arma antisatélite?

Kirby dijo que la capacidad está basada en el espacio y violaría el Tratado Internacional del Espacio Exterior, al que se han adherido más de 130 países, incluida Rusia. Se negó a comentar si el arma tiene capacidad nuclear. El tratado prohíbe el despliegue de “armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva” en órbita o “estacionar armas en el espacio ultraterrestre de cualquier otra manera”.

La Casa Blanca dijo que buscaría involucrar a los rusos directamente en las preocupaciones. A pesar de que la Casa Blanca trató de tranquilizar a los estadounidenses, Kirby reconoció que se trataba de un asunto serio.

“No quiero minimizar el potencial de interrupción”, dijo Kirby.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tenía previsto informar a los legisladores el jueves en el Capitolio sobre la amenaza rusa.

La Casa Blanca no ocultó su frustración con la forma en que Turner compartió sus preocupaciones sobre la amenaza.

“Tomamos decisiones sobre cómo y cuándo divulgar públicamente la inteligencia de una manera cuidadosa, deliberada y estratégica, de la manera que elegimos”, dijo Kirby.

“No vamos a ser eliminados de ese proceso, independientemente de lo que, en este caso particular, haya llegado al dominio público”, agregó. “Puedo asegurarles que continuaremos manteniendo a los miembros del Congreso, así como a nuestros socios internacionales y a todos ustedes y al pueblo estadounidense, lo más informados posible”.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos están preocupados por una amplia desclasificación de la inteligencia. Estados Unidos ha estado al tanto de la búsqueda de capacidad antisatélite por parte de Rusia desde hace al menos meses, si no unos pocos años. Biden ha sido informado regularmente por su equipo de seguridad nacional sobre el tema, incluso el jueves.

Estados Unidos ha rebajado y divulgado con frecuencia los hallazgos de inteligencia sobre los planes y operaciones de Moscú en el transcurso de su guerra de casi dos años con Ucrania.

Dichos esfuerzos se han centrado en poner de relieve los planes de operaciones de desinformación rusas o en llamar la atención sobre las dificultades de Moscú para llevar a cabo su guerra contra Ucrania, así como su coordinación con Irán y Corea del Norte para suministrarle armamento muy necesario.

Los funcionarios de inteligencia evaluaron que comenzar con un compromiso privado sobre la amenaza antisatélite rusa podría haber sido un enfoque más efectivo, dijo Kirby.

“Estamos de acuerdo con eso, lo cual es consistente, por supuesto, con la forma en que hemos llevado a cabo las rebajas de la inflamación en el pasado”, dijo Kirby. “Esta administración se ha enfocado mucho en hacer eso de una manera estratégica, de una manera deliberada. Y, en particular, cuando se trata de Rusia”.