Palestina ‘se levanta’ ante Israel: Comete uno de los ataques más letales; hay 21 soldados muertos

Insurgentes palestinos perpetraron uno de los ataques más letales contra las fuerzas israelíes desde la incursión de Hamás que provocó la guerra, en el que murieron 21 soldados, dijo el ejército este martes, un importante revés que podría aumentar los llamados a un alto el fuego.

Horas más tarde, el ejército anunció que sus fuerzas terrestres habían rodeado la ciudad sureña de Jan Yunis, la segunda más grande de la Franja.

Aunque es un gran avance, no está claro cuánto acercaría a Israel a la victoria sobre Hamás o a la liberación de los rehenes — dos objetivos centrales de la guerra que son cada vez más esquivos — o qué impacto tendrá en las conversaciones sobre una posible tregua que parecen estar tomando fuerza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lamentó la muerte de los soldados, pero se comprometió a seguir adelante con la ofensiva hasta la “victoria absoluta” sobre Hamás.

¿Cuál es el plan de Israel para liberar rehenes?

Pero la población israelí está cada vez más dividida acerca de la posibilidad de lograrla, y si sería compatible con el regreso de los rehenes.

En conflictos anteriores, el gran número de muertos israelíes llevó al gobierno a suspender otras campañas militares.

Un alto funcionario egipcio dijo que Israel ha propuesto una tregua de dos meses en los que se liberaría a los rehenes a cambio de palestinos presos en Israel y de que los dirigentes de Hamás en Gaza puedan reubicarse en otras naciones.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, dijo que Hamás rechazó la propuesta e insiste en que no se liberará a más rehenes hasta que Israel ponga fin a su ofensiva y se retire de Gaza. El gobierno israelí no realizó comentarios sobre las conversaciones.

De acuerdo con el funcionario, Egipto y Qatar — que ya han mediado otros acuerdos entre los dos bandos — están desarrollando una propuesta en varias fases para tratar de salvar las distancias.

Las familias de los rehenes han pedido a Israel que llegue a un acuerdo con el grupo insurgente alegando que se acaba el tiempo para que los cautivos regresen a casa con vida.

Israel lanzó su ofensiva contra Hamás luego de su incursión transfronteriza del 7 de octubre, en la que murieron más de mil 200 personas, en su mayoría civiles, y alrededor de 250 más fueron tomadas como rehenes.

Más de 100 quedaron libres durante el alto el fuego de una semana en noviembre, en un canje por 240 palestinos presos en Israel.