Ahed Tamimi, activista palestina, podría ser liberada por Israel tras ser retenida sin pruebas

JERUSALÉN.- La joven activista palestina Ahed Tamimi, que saltó a la fama por abofetear a un soldado israelí cuando era todavía una niña, figura en la lista de personas retenidas y prisioneras que Israel podría excarcelar entre hoy y mañana a cambio de la liberación de veinte rehenes por parte de Hamás, según medios israelíes.

Su madre, Narimán Tamimi, aseguró a EFE que no tiene ninguna confirmación oficial de que vaya a ser liberada, aunque mostró su esperanza de que pueda volver a casa.

“Todos los días suelen publicar una lista entre las cuatro y las siete de la tarde y no sé, pero dicen que van a sacar a todas las mujeres entre hoy y mañana y Ahed está entre ellas”, comentó.

Según el periódico Haaretz la joven, de 22 años y estudiante de Derecho, es una de las cincuenta detenidas y presas que Israel ha dicho que está dispuesto a liberar a cambio de que Hamás permita el regreso de más cautivos.

Ahed fue arrestada por Israel acusada de “incitación al terrorismo”, pero hasta ahora las autoridades no han presentado una acusación formal contra ella, según su madre.

“Estoy muy contenta por que la vayan a liberar, pero es una felicidad amarga, porque su padre no está, amarga porque a pesar de que mi hija va a volver, muchas madres de Gaza han perdido a sus hijos”, dice Narimán en referencia a su marido Bassem Tamimi, sobre quien pesan 9 meses de prisión administrativa y a la ofensiva israelí en Gaza que ha causado más de 15 mil muertos.

La detención de Ahed se produjo por una publicación desde una cuenta en la red social Instagram que se le atribuye a la activista y que llamaba a “masacrar” colonos israelíes, “beber su sangre y comer sus cráneos”.

Su madre sostiene, sin embargo, que ella no pudo escribir porque la “cuenta de Instagram había sido ‘hackeada’ hacía tiempo, no la tenía y no podía entrar” e insiste en que fue detenida por ser una “activista de la generación joven en Cisjordania” y por miedo a que movilizara protestas en respuesta a la guerra en Gaza.

“Hay mucha gente en la cárcel desde hace mucho tiempo, ojalá ellos también salgan, porque la sangre derramada en Gaza” debe servir para algo, dice Narimán, que se disculpa por adelantado asegurando que no podrá hablar más con la prensa por amenazas de las “fuerzas de ocupación” de ser detenida.

El Gobierno israelí y el brazo político de Hamás alcanzaron el jueves una tregua de cuatro días que ayer se extendió otras 48 horas durante las que el grupo miiciano liberó a 51 rehenes israelíes y 18 extranjeros, a cambio de excarcelar a 150 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños.