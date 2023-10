Israel advierte que Hezbolá puede ‘arrastrar’ a Líbano a la guerra si sigue con su ‘juego peligroso’

Israel dijo que Hezbolá corre el riesgo de arrastrar al Líbano a una guerra regional más amplia después de otra noche de intenso fuego transfronterizo con el grupo militante respaldado por Irán.

Mientras el ejército de Israel lucha contra Hamás, con sede en Gaza, tras los mortíferos ataques del grupo contra el sur de Israel el 7 de octubre, también ha estado enfrentando la amenaza al norte planteada por Hezbollah, que libró una guerra con su vecino por última vez en 2006.

Israel informó que este domingo 22 de octubre se dispararon nuevamente misiles antitanque desde el Líbano y que había interceptado un dron. En una de sus advertencias más serias hasta el momento, el ejército dijo que Hezbolá estaba “jugando un juego muy, muy peligroso” y “arrastrando al Líbano a una guerra de la que no ganará nada pero que puede perder mucho”.

Según el Ministerio de Defensa israelí, más de 60 mil personas en Israel han sido evacuadas a lo largo de la frontera con el Líbano, incluida Kiryat Shmona, la ciudad más grande de la zona, y los residentes de otras 14 comunidades se marcharán.

Israel bombardeó aldeas fronterizas el sábado por la noche, alcanzando zonas profundas del sur del Líbano, principalmente Jezzine, Tiro y Bint Jbeil. Alrededor de mil 500 familias libanesas y sirias se refugiaron en escuelas en Tiro que la municipalidad había establecido en previsión de un empeoramiento de la violencia, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal libanesa.

Hezbolá, una de las milicias más poderosas de Oriente Medio, está financiada por Irán y también está representada por un partido político en el Líbano con una extensa red de escuelas, hospitales, servicios sociales e incluso prestamistas locales.

Junto con sus aliados, Hezbolá es uno de los partidos más influyentes del país y tiene la mayoría y el poder militar para bloquear cualquier decisión del gobierno o del parlamento.

El gobierno del Líbano, que ejerce poca o ninguna influencia sobre el brazo armado de Hezbolá, ha dicho que estaba preparando un plan de emergencia en caso de guerra. La aerolínea nacional del Líbano, Middle East Airlines, ha estacionado parte de su flota en Turquía y las autoridades han discutido formas de asegurar su infraestructura y rutas comerciales.

En una conferencia de prensa televisada el domingo, un legislador de Hezbolá dijo que el objetivo del grupo era impedir que Israel lograra sus objetivos en Gaza. Hablando en el sur del Líbano, Hassan Fadlallah también elogió a los residentes por ofrecer “lo mejor de sus hijos” para enfrentar a Israel.

Hezbolá ha estado atacando diariamente puestos del ejército israelí y ciudades fronterizas durante las últimas dos semanas y ha intentado enviar drones al espacio aéreo israelí. La serie de ataques comenzó un día después de que Hamás, designado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, lanzara una incursión sin precedentes en Israel el 7 de octubre, matando a más de mil 400 personas y secuestrando a decenas más.

Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos sobre la bloqueada Franja de Gaza gobernada por Hamás, matando a miles de personas. Se espera ampliamente que Israel lance una invasión terrestre, algo que, según Irán, intensificaría aún más las tensiones.

El primer ministro libanés interino, Najib Mikati, dijo que el gobierno estaba manteniendo conversaciones con partes árabes e internacionales para detener los ataques de Israel en la región sur y evitar que la guerra se extendiera más al Líbano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló con Mikati el sábado por la noche y “observó una creciente preocupación por las tensiones a lo largo de la frontera sur del Líbano”, según el Departamento de Estado.

El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, dijo que los combates con Hezbolá “se dan principalmente en la línea de contacto”. Hezbolá ha adoptado una retórica similar, diciendo que los enfrentamientos se mantienen dentro de las llamadas “reglas de enfrentamiento”, que limitan la batalla a áreas libanesas que Hezbollah considera ocupadas.

Hasta ahora, Hezbolá no ha entrado en un combate real con Israel, probablemente porque es sensible a la opinión pública en el Líbano, donde la gente está preocupada por lo que causaría una guerra de ese tipo, según Giora Eiland, ex asesora de seguridad nacional en Israel.

“Hezbolá es consciente de que si surge una guerra a gran escala en el Líbano, traerá devastación a la ciudad de Beirut. Beirut se parecerá a Gaza”, dijo Eiland, un general retirado y ahora comentarista de medios, a los periodistas en una sesión informativa el sábado por la noche.

Hezbolá ha dicho que tiene 100 mil combatientes y un arsenal de misiles que podrían alcanzar todo Israel. Según los expertos, su participación en la guerra siria junto con las fuerzas del presidente Bashar Al-Assad ha dado a sus combatientes más experiencia en la guerra de guerrillas.

La última guerra de Hezbolá con Israel en 2006 dejó más de mil muertos en el Líbano y más de 100 en Israel, además de provocar desplazamientos masivos y daños. Si bien el grupo reclamó la victoria en aquel entonces y contó con el apoyo popular en el mundo árabe, parte de ese panorama es diferente hoy.

La lucha del grupo contra el levantamiento popular en Siria afectó su imagen en partes de Medio Oriente. En el Líbano, sus críticos culpan al grupo por la crisis financiera del país y dicen que Hezbolá es culpable de que benefactores árabes como Arabia Saudita retengan fondos muy necesarios para el Líbano.