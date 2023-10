Guerra en Gaza: Sobeviviente de secuestro dijo que Israel mató a cautivos, no Hamás

Una sobreviviente a los secuestros de grupo extremista Hamás perpetrados el 7 de octubre dijo que Israel fue quien mató a los civiles plagiados tras el inicio del conflicto armado.

Se trata de Yasmin Porat, una mujer de 44 años que fue secuestrada por Hamás en Kibbutz Be’eri, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, quien dijo en entrevista en el programa de radio israelí Haboker Hazeh (que significa ‘Esta Mañana’) de la emisora estatal Kan que Israel atacó indiscriminadamente a todas las personas en Gaza, incluidos civiles.

La mujer dijo que Hamás dio un trato “humano” al grupo de secuestrados en los que estaba junto con su esposo, a quien, según ella, mataron las fuerzas israelíes, no los combatientes de la Franja de Gaza.

“Eliminaron a todos, incluidos los rehenes. Hubo fuego cruzado muy intenso e incluso bombardeos de tanques”, dijo la mujer en la entrevista que no fue difundida en los canales digitales del medio de comunicación, por lo que los portales que han abordado la noticia temen una censura en el tema de parte de Israel.

Porat dijo que el ejército de Israel entró con disparos al lugar en el que estaban los secuestrados, esto a pesar de que Hamás no había disparado contra ellos. Además, aseguró que los ataques de media hora de Israel fueron indiscriminados, ya que no solo atacaron a los Hamás que estaban armados, sino que también en contra de las víctimas de plagio, que no portaban armas.

Uno de los puntos más importantes de la entrevista, según las citas recogidas por el portal Electronic Infitada y el Middle East Monitor, fue el trato de Hamás a los secuestrados, ya que desde el principio se les dijo a ella y a los demás secuestrados que no los iban a matar.

“Mírame bien, no te vamos a matar. Queremos llevarte a Gaza, no te vamos a matar, así que mantén la calma, no vas a morir”, fue lo que le dijo un combatiente de Hamás a Yasmin Porat cuando la secuestró.

Añadió que esto la tranquilizó, y mientras estuvo secuestrada, el grupo Hamás le permitió a ella y al grupo salir al aire libre para que no les molestara el calor, además de que cuando alguien se ponía nervioso era tranquilizado de forma “humana” por los integrandes de Hamás que los custodiaban.

“No abusaron de nosotros, nos trataron con mucha humanidad... Con esto quiero decir que nos protegieron... Nos dieron de beber, fue muy aterrador pero nadie nos trató violentamente. Por suerte no me pasó nada como escuché en los medios”, dijo la mujer.

Con información de Electronic Infitada y Middle East Monitor.