Judíos estadounidenses protestan en el Capitolio; ingresan y exigen alto al fuego en Gaza

Un grupo de manifestantes pro Palestina ingresaron al Capitolio, durante la tarde de este miércoles, ante lo cual elementos de seguridad los confrontaron y habría algunos detenidos, de acuerdo con los reportes preliminares.

La manifestación fue convocada por la asociación Voz Judía por la Paz, la cual comenzó afuera del Capitolio; sin embargo, luego de un rato en el que estuvieron lanzando protestas en contra de los ataques de Israel en Gaza, algunos de ellos comenzaron a ingresar al recinto.

La organización compartió en sus redes sociales la postura de la congresista Rashida Tlaib, de origen palestino.

“Si no lloramos, algo anda mal. ¿Cómo está bien bombardear un hospital? ¡Biden te estamos observando! Los palestinos se sentirán seguros cuando dejemos de financiar la eliminación de una población indígena. Me avergüenza que la gente diga todavía que no hay un alto el fuego.

“¿Cuántos más tienen que morir? La gente está muriendo y estamos dando dinero para que esto siga sucediendo. La mayoría de los estadounidenses están en contra de la ocupación y tenemos que decir la verdad: los niños palestinos deberían estar vivos”, pronunció la congresista de Michigan.

En redes sociales han sido compartidos, y en su momento Voz Judía por la Paz transmitió en vivo, videos sobre el ingreso de los manifestantes, quienes exigen que se detenga el bombardeo sobre Gaza.

Reportan detenidos en el Capitolio

Parte de esa protesta tuvo lugar dentro del edificio Canon, donde algunos legisladores tienen sus oficinas. Sentados en el suelo y con grandes pancartas que solicitaban el citado alto el fuego de Israel a Gaza, algunos de ellos fueron detenidos.

“Advertimos a los manifestantes que pararan la protesta y cuando no obedecieron empezamos a arrestarlos. Entre esas detenciones tres personas han sido acusadas de agresión a un agente”, dijo la Policía del Capitolio en X (anteriormente Twitter) sin precisar el número de arrestos.

Según indican medios como la cadena CBS News, ha habido 300 detenciones.

La organización había convocado a la gente bajo el lema ‘Los judíos dicen Alto el fuego en Gaza ahora’ y eligió el Capitolio, que alberga el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para que los legisladores oyeran “alto y claro” ese reclamo, según indica en X.

Gran parte de los manifestantes que consiguieron entrar en Canon llevaban una camiseta que decía en su espalda, en mayúsculas, “Los judíos dicen alto el fuego ahora”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, viajó a Israel y este miércoles respaldó la tesis israelí sobre la explosión el día anterior en un hospital de Gaza, que apunta a un cohete fallido de la Yihad Islámica como la causa, y convenció a Israel para que acceda a la entrada de ayuda humanitaria básica al enclave palestino desde Egipto.

Con información de EFE