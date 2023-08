¿Cuáles son y por qué hay nuevas acusaciones contra Donald Trump?

Llevar a 19 personas a juicio al mismo tiempo es una tarea difícil para cualquier fiscal, ya sea que uno de esos acusados sea o no un expresidente de los Estados Unidos (Donald Trump) que se postula para recuperar su antiguo cargo.

La extensa acusación de extorsión presentada esta semana por un gran jurado en Atlanta tiene una amplia gama de desafíos. Uno grande es político: encontrar jurados que no tengan opiniones inquebrantables sobre Donald Trump y otros en su órbita.

Más allá de eso, con tantos acusados, los fiscales y los abogados defensores trabajarán para mantener los nombres y las historias contradictorias claras para esos miembros del jurado durante semanas o meses. Habrá innumerables detalles legales y logística básica para discutir o resolver, incluso hasta encontrar una sala del tribunal lo suficientemente grande como para que quepan todos.

En un ejemplo temprano del largo litigio que se avecina, los abogados del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, presentaron una moción rápida el martes 15 de agosto para transferir el caso de la corte estatal a la federal. Dijeron que todas las acciones que tomó estaban al servicio de su papel en la Casa Blanca, presagiando un argumento de que la Constitución lo hace inmune al enjuiciamiento.

El propio Trump intentó una táctica similar en Nueva York: trasladar a un tribunal federal un caso estatal que lo acusaba de falsificar registros comerciales. Esa oferta fue denegada.

¿Qué fiscal tiene el caso de Donald Trump?

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha presentado otros 10 casos estatales de extorsión desde que asumió el cargo en enero de 2021. Como asistente del fiscal de distrito, utilizó la ley de extorsión para enjuiciar con éxito a los educadores de las escuelas públicas de Atlanta en un escándalo de fraude en los exámenes. Pero en uno de los casos actuales de Willis, que involucra al rapero Young Thug, la selección del jurado comenzó en enero y continúa más de siete meses después.

Esto es más grande, sin precedentes. Su oficina ahora asume el enorme desafío de perseguir 13 cargos de delitos graves contra un expresidente que está luchando contra otros tres casos penales y liderando el campo republicano en la lucha por la nominación presidencial de 2024.

“El hecho de que tengan experiencia no significa que sea fácil”, dijo Robert James, exfiscal de distrito en el condado vecino de DeKalb que ahora es abogado defensor. “Va a ser lento, va a ser metódico, laborioso”.

Después de investigar durante más de dos años, Willis usó la ley de extorsión de Georgia para acusar a Trump y a 18 de sus aliados, alegando una conspiración de gran alcance para mantenerlo en el poder después de su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Abogados, ayudantes y activistas del Partido Republicano están acusados junto con el expresidente.

Varios de los acusados acusaron a Willis de jugar a la política con la acusación.

“Los demócratas y el D.A. del condado de Fulton, están criminalizando el ejercicio de la abogacía”, escribió una de las acusadas, la abogada Jenna Ellis, el martes 15 de agosto en Facebook. “Estoy resuelto a confiar en el Señor y simplemente continuaré honrándolo, alabándolo y sirviéndolo. Aprecio profundamente a todos mis amigos que se han acercado para ofrecer aliento y apoyo”.

La estrategia de defensa de Trump

Trump dijo que publicaría un informe el próximo lunes 21 de agosto que demostraría un fraude electoral “irrefutable” en Georgia, a pesar de años de investigaciones y juicios que no arrojaron tal evidencia. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano, respondió: “Las elecciones de 2020 en Georgia no fueron robadas. Durante casi tres años, cualquier persona con evidencia de fraude no ha presentado, bajo juramento, ni probado nada en un tribunal de justicia”.

En la acusación, Willis usó la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes de Georgia para tejer una narrativa compleja que implica a varias personas acusadas de cometer delitos separados en busca de un objetivo común. Algunas de las acciones alegadas no son necesariamente delitos en sí mismas, pero se describen como una ayuda para promover un esquema ilegal general.

El gran jurado emitió órdenes de arresto y Willis les ha dado a los acusados hasta el 25 de agosto al mediodía para que se entreguen. Cada uno de los 19 acusados también tendrá una lectura de cargos programada en las próximas semanas.

El caso RICO de Willis, en el que el rapero Young Thug es un acusado, da una idea de los desafíos que pueden surgir.

Algunos retrasos han sido específicos de ese juicio: transportar a los acusados alojados en diferentes cárceles a la corte cada día, llevar contrabando a la corte, el arresto de un abogado defensor y un ayudante de la sala del tribunal. Pero la selección del jurado, que comenzó en enero, aún continúa. Eso se debe en parte a que se espera que el juicio dure de seis a nueve meses, lo que significa que muchos posibles miembros del jurado tienen excusas legítimas para decir que no.

Juzgar grandes casos de extorsión como el de Trump tiende a ser más desafiante para la defensa que para la acusación, ya que los abogados defensores deben tener cuidado de desenredar a sus clientes de otros acusados que podrían ser vistos como más culpables.

“El gobierno está presentando un panorama general”, dijo Barry Zone, un abogado defensor penal de Nueva York que ha estado involucrado en múltiples casos con un gran número de acusados. “Entonces, incluso si una persona es menos culpable que otra, podrá contar la historia porque está contando la historia a varias personas”.

Es fácil para los jurados ver a los acusados en una mesa como un grupo en lugar de como individuos, dijo, por lo que “la óptica cuando juzgas a varios acusados es que todos están trabajando juntos”.

Aunque los fiscales del condado de Fulton han descrito a los 19 acusados como involucrados conjuntamente en una conspiración criminal, no hay duda de que los acusados no se ven a sí mismos como un equipo unificado. En los años transcurridos desde que Trump y sus aliados buscaron anular los resultados de las elecciones, algunos asociados de Trump han tratado de desautorizar sus conexiones pasadas.

¿Cómo van los otros acusados junto a Trump?

Cuando Rudy Giuliani, un acusado en el caso de Georgia, se reunió con el equipo del fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith, habló en detalle sobre el también acusado Sidney Powell, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir una reunión privada. .

Algunos acusados pueden intentar ser juzgados por separado del expresidente.

“No quieren el derrame probatorio de otras personas, lo que podría empañarlos, y no querrán estar en la misma sala del tribunal que Trump porque será una figura polarizadora con el jurado”, dijo el abogado con sede en Boston. Brian Kelly, quien procesó varios casos RICO como fiscal federal.

Y si bien un caso de conspiración RICO puede tener ventajas para la fiscalía, también puede ser difícil de manejar.

Indudablemente habrá “muchas escaramuzas previas al juicio”, dijo Kelly. “Habrá impugnaciones legales complejas a la acusación en sí y eso lleva tiempo”.

También es probable que las cosas avancen lentamente una vez que el caso llegue a juicio, y los abogados de cada acusado tendrán la oportunidad de interrogar a todos los testigos. Y esos ejemplos adicionales de supuestas irregularidades que los fiscales pueden incluir para probar un esquema amplio también pueden ser un arma de doble filo, dijo James, exfiscal de Georgia.

“Es genial porque puedes contar toda la historia, pero tienes que probar toda la historia”, dijo.

Dejando a un lado las complejidades legales, las complicaciones físicas de juzgar a tantas personas a la vez son abrumadoras, dijo Danny Porter, exfiscal de distrito en el condado de Gwinnett, al noreste de Atlanta. Pueden tratar de limitar los presentes en la sala del tribunal a los acusados, los abogados de ambas partes y los agentes de seguridad. Pero eso podría toparse con cuestiones constitucionales, dijo Porter.

“Georgia es un estado muy fuerte en cuanto al derecho del público a acceder a una sala del tribunal”, dijo.

Una opción puede ser encontrar un espacio “no tradicional”, como un auditorio o un centro de convenciones, dijo Porter, y señaló que un distrito del norte de Georgia usó un centro cívico cercano en el punto álgido de la pandemia de coronavirus para adaptarse a los requisitos de distanciamiento social.