¿Cuáles son los objetivo de Trump si gana por segunda vez la presidencia en EU?

Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, prohibirá que los bebés nacidos en los Estados Unidos reclamen automáticamente la ciudadanía, excluirá a las personas transgénero del ejército, realizará elecciones para directores de escuela y terminará rápidamente la guerra en Ucrania.

Eso es, según el propio Trump, quien no ha ocultado sus intenciones mientras hace campaña para desafiar al presidente Joe Biden.

Sus planes, moldeados por un grupo de incendiarios aliados de su primer mandato, también incluyen la expulsión de decenas de funcionarios públicos en el establecimiento de seguridad nacional y aplicación de la ley y ordenar al Departamento de Justicia que investigue criminalmente a su predecesor.

Fuera de sus devotos seguidores, es probable que las ambiciones de Trump para un segundo mandato no sean muy conocidas. Sus discursos de campaña y mítines suelen comenzar con una larga recitación de sus quejas hacia los enemigos políticos y los fiscales que lo persiguen por diversos cargos penales. Para cuando llega a sus planes reales, las cadenas de televisión (y, a veces, incluso su audiencia en persona) a menudo se han desconectado.

Sin embargo, para aquellos que tengan la paciencia de escucharlo, Trump ha comenzado a profundizar en sus propias malas hierbas políticas. Es probable que muchas de sus propuestas se enfrenten a desafíos judiciales; otros serían difíciles de aprobar en el Congreso.

“Está arrojando mucha política y nadie la está recogiendo”, dijo en una entrevista el ex estratega de Trump, Steve Bannon, quien nuevamente lo está asesorando. “Hay un montón de grupos de expertos, tres o cuatro grupos de trabajo y una serie de otros vectores que se unen. El segundo término se está armando en este momento”.

Asesores de extrema derecha

Un grupo de ayudantes y asesores informales del margen del Partido Republicano están asesorando a Trump sobre sus políticas.

Incluyen a Roger Stone, quien recientemente viajó en el avión de Trump con él a Iowa; Michael Flynn, el general retirado que fue brevemente asesor de seguridad nacional de Trump; Stephen Miller, el exasesor de Trump que defendió sus medidas antimigrantes más agresivas y controvertidas; y Bannon, quien perdió el favor de Trump pero, en las últimas horas de su primer mandato, obtuvo un indulto que puso fin al enjuiciamiento del estratega por cargos de fraude federal.

Flynn también fue indultado por Trump después de declararse culpable de mentirle al FBI, y Trump conmutó la sentencia de prisión de 40 meses de Stone por cargos derivados de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los planes de Trump incluyen una agitación en la aplicación de la ley federal, incluso cuando él y varios asesores cercanos enfrentan una serie creciente de desafíos legales. Trump recibió recientemente una carta de objetivos del fiscal especial que investiga los esfuerzos para anular las elecciones de 2020, Jack Smith, quien ya lo acusó de manejar indebidamente información clasificada después de que dejó el cargo.

¿Qué pasará con los procesos judiciales de Trump si gana?

Bannon fue declarado culpable el año pasado de desacato al Congreso y enfrenta cuatro meses de prisión, un fallo que está apelando.

Si gana en 2024, se espera que Trump ponga fin a todos los enjuiciamientos federales contra él mismo y sus partidarios y asesores.

En el centro del proceso de desarrollo de políticas de Trump se encuentran dos asistentes y exredactores de discursos de la Casa Blanca, Vince Haley y Ross Worthington.

Cuentan con la asistencia de grupos de expertos formados por ex alumnos de la administración Trump, incluido el America First Policy Institute, repleto de ex funcionarios como Larry Kudlow, Kellyanne Conway, Brooke Rollins y Keith Kellogg, y el Centro para la Renovación de América, dirigido por el ex alto funcionario de presupuesto Russ Vought.

Uno de los aliados del expresidente llamó a la AFPI el gobierno en la sombra del mundo Trump.

Un puñado de personas de la conservadora Fundación Heritage también están involucradas, incluido John McEntee, el ex hombre del cuerpo de Trump convertido en jefe de personal de la Casa Blanca. McEntee pasó sus últimos meses de la administración tratando de erradicar a los funcionarios que se consideraban insuficientemente leales.

Atractivo blanco

Las políticas que Trump y su equipo están diseñando se basan en la ira del propio expresidente hacia los llamados burócratas del “estado profundo” que él cree que obstaculizaron sus ambiciones de primer mandato, así como la hostilidad entre los conservadores blancos hacia la educación y los movimientos sociales destinados a apoyar la diversidad racial y la identidad de género.

Trump dijo recientemente en una conferencia de madres de extrema derecha que eliminaría por completo el Departamento de Educación y haría que los padres eligieran a los directores. Trump dice que le pediría al Congreso que apruebe una ley que reconozca solo los géneros masculino y femenino.

También quiere aumentar los aranceles a China por miles de millones, desplegar la Marina de los EU para ayudar a combatir los cárteles de la droga y construir más del muro entre los EU y México que su primera administración no pudo terminar.

El exasesor económico de Trump, Steve Moore, dijo que tiene previsto reunirse con Trump pronto para intercambiar ideas para contrastar su historial económico con el de Biden. Moore dice que Trump debería concentrarse en cuánto han aumentado las facturas de las familias de clase media bajo Biden debido a la inflación.

Trump dice que inmediatamente “resolvería” la guerra de Rusia en Ucrania, sin dar más detalles. En un video, dice que es una “mentira” que “Rusia representa nuestra mayor amenaza”.

La campaña de Trump de 2016 se guio más por sus propios instintos, pero su carrera de 2024 es un asunto mejor manejado, que incluye videos de políticas de aspecto presidencial producidos profesionalmente, filmados en sus palos de golf, que están catalogados en una sección del sitio web de su campaña llamada “Agenda47″.

Trump sería el presidente 45 y 47 de los Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca.

“Nunca antes en la era moderna ha tenido a alguien buscando tomar la Casa Blanca que tenga un conjunto tan firme de objetivos políticos”, dijo su principal asesor de campaña, Jason Miller, en una entrevista.

Exfuncionarios de Trump dicen que emitiría una nueva orden ejecutiva dirigida a los burócratas que se cree que se oponen tanto a sus políticas que en silencio frustrarían sus directivas. Trump firmó una orden en octubre de 2020 creando una clase de empleados federales llamados “Anexo F” que no tendrían protecciones sindicales ni del servicio civil, lo que los haría más fáciles de despedir. El presidente Joe Biden lo rescindió.

“Me sorprendería si dos tercios de los designados no políticos en el Departamento de Justicia no se ven obligados a renunciar en los primeros 100 días” después de que Trump regrese al cargo, dijo Bannon. “Va a haber una purga de este aparato corrupto. Estos radicales dentro de la Justicia, el FBI y la CIA van a desaparecer”.

La impopularidad de Trump

Cerca del 56 por ciento de los estadounidenses mantienen una opinión desfavorable del expresidente, según un análisis de FiveThirtyEight. Esa cifra no ha caído por debajo del 50 por ciento desde que Trump dejó el cargo y aumentó casi 3 puntos desde mayo, a medida que se aceleraba la contienda primaria del Partido Republicano.

“Lo hemos escuchado todo del propio Trump: su agenda comenzaría de inmediato a manipular la economía para los más ricos del país y sofocaría nuestro auge de la fabricación nacional a expensas de la clase media y presionaría para prohibir el aborto en todo el país”, dijo Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

El equipo de Trump quiere que su enfoque en la política diferencie a otros candidatos republicanos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha centrado su campaña en torno a su popularidad en su estado natal y cuestiones de guerra cultural.

Trump también está intentando presentarse como el candidato inevitable y girar hacia Biden. Está funcionando hasta ahora. DeSantis, su retador más cercano, permanece unos 30 puntos por detrás en las encuestas primarias.