Conflicto Rusia vs. Grupo Wagner: ¿Qué está pasando?

Luego de que las tensiones entre el Grupo Wagner, de mercenarios rusos, y Vladímir Putin crecieran esta semana y el líder, Yevgueni Prigozhin, comenzara a avanzar a Moscú, se informó que se detuvo la marcha a la capital del país.

La cabeza de los Wagner iniciará negociaciones para reducir las tensiones tras una mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Pero, ¿qué está pasando en Rusia, con este grupo de mercenarios y por qué protestaron contra el Gobierno de Putin? Te contamos los detalles y lo que se sabe hasta ahora.

¿Qué sucede en Rusia?

La tensión entre Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo de milicias privadas Wagner de Rusia, y el establecimiento de defensa de la nación explotó de manera dramática el viernes.

El jefe mercenario prometió castigar a los líderes militares rusos y dijo que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, había orquestado un ataque con misiles que mató a un “gran” número de sus combatientes. El Kremlin respondió rápidamente, negando el ataque y acusando a Prigozhin de motín.

El conflicto interno es la mayor prueba de la autoridad del presidente Vladímir Putin desde que envió tropas a Ucrania hace 16 meses.

En un breve discurso televisado a la nación el sábado, Putin denunció la rebelión de las fuerzas de Wagner y su líder como “traición” y prometió un duro castigo.

¿Qué es el Grupo Wagner?

Fundado por Prigozhin en 2014, Wagner en su apogeo tenía alrededor de 50 mil reclutas mercenarios, muchos de ellos ex prisioneros, luchando en Ucrania.

Estados Unidos designó al grupo como una organización criminal transnacional a principios de este año, y Wagner ha sido sancionado por Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea. El grupo ha operado durante años en campos de batalla en Medio Oriente, África y América Latina, donde ha sido acusado de cometer abusos generalizados contra los derechos humanos.

Wagner tiene un estatus legal turbio y los mercenarios son técnicamente ilegales en Rusia. El grupo opera independientemente de las fuerzas armadas oficiales de la nación y recientemente rechazó las demandas de Moscú de que sus reclutas firmen contratos formales con el ejército.

¿Quién es Prigozhin y cuál es su relación con Putin?

Yevgeny Prigozhin, de 62 años, es un empresario ruso y ex convicto que ha sido llamado “el chef de Putin’', debido a los contratos de sus empresas de catering con el Kremlin y los vínculos de larga data con el presidente. Las autoridades estadounidenses han dicho que controló una granja de trolls, conocida como la Agencia de Investigación de Internet para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. En 2022, Prigozhin confirmó que creó a Wagner después de años de negar cualquier conexión con el grupo.

Prigozhin, considerado durante mucho tiempo una de las manos derechas de Putin, se ha vuelto cada vez más enconado con el liderazgo militar del presidente ruso en medio de las crecientes muertes de reclutas de Wagner. Prigozhin acusó durante meses al Ministerio de Defensa de no apoyar adecuadamente a sus fuerzas, a menudo en videos provocativos publicados en las redes sociales. En mayo, amenazó con retirar a sus tropas de la operación si no conseguían suministros, en particular municiones, pero luego se retractó.

¿Por qué Wagner está involucrado en la invasión de Putin?

Putin ha apreciado la ayuda de Wagner. Recientemente, este mes, el presidente reconoció que las fuerzas rusas que luchan en Ucrania carecen de suficientes armas avanzadas a pesar de que la producción de armas se ha triplicado.

Rusia ha sufrido grandes pérdidas de personal, muchos de los cuales apenas están capacitados y, a menudo, mal armados, aunque no está claro el número exacto de víctimas durante los 16 meses. Las fuerzas de Wagner han sido fundamentales en la ofensiva terrestre de Rusia; en mayo, el grupo tomó el control de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, después de más de 220 días de combates.

¿Cuál es el próximo movimiento de Wagner?

El viernes por la noche, Prigozhin acusó al Ministerio de Defensa de Rusia de un ataque con misiles contra un campamento del personal de Wagner.

En un mensaje de audio publicado más tarde, Prigozhin dijo que 25 mil de sus hombres estaban listos para “acabar con este lío” y luchar con el ejército si encontraban resistencia. El jefe mercenario dijo que él y sus combatientes habían ingresado a Rostov-on-Don, una ciudad en el sur de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y una base de mando militar estratégica. Los informes no han sido verificados de forma independiente.

