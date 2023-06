¿Quién es Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan que se ‘bajó’ de contienda presidencial en EU?

Jamie Dimon, el veterano jefe de JPMorgan Chase & Co no planea postularse para un cargo de elección popular en Estados Unidos, aseguró un portavoz de la compañía.

“Como ha dicho en el pasado, Jamie no tiene planes de postularse para un cargo”, dijo Joe Evangelisti, portavoz de la firma, en un comunicado dado a conocer este lunes 5 de junio. “Está muy feliz en su rol actual”, afirmaron.

Dimon -de 67 años- dijo la semana pasada en una entrevista con Bloomberg que una carrera política ha cruzado por su mente y “tal vez algún día sirva a mi país en una capacidad u otra”.

El comentario desató una nueva ronda de especulaciones de que podría postularse para presidente en las elecciones del próximo año.

¿Quién es Jamie Dimon?

James Dimon es un hombre de negocios multimillonario de Estados Unidos. Desde el año 2005 ejerce el cargo de presidente y director ejecutivo (CEO) de JPMorgan Chase, el más grande de los cuatro grandes bancos estadounidenses.

En su momento, estuvo en la junta directiva del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y ha sido incluido en las listas de 2006, 2008, 2009 y 2011 de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo.

Dimon es conocido por sus opiniones abiertas sobre la política pública de Estados Unidos.

Después de que Donald Trump fue elegido como presidente de EU en 2016, se especuló que podría unirse a su administración como secretario del Tesoro.

Sin embargo, en 2018, Dimon dijo que podía vencer al entonces presidente Trump en una elección, diciendo que era “igual de duro” y “más inteligente”.

Más tarde, dijo que no se postularía para presidente y su comentario sobre Trump “demuestra que no sería un buen político”. Al año siguiente, Dimon dijo que si bien pensaba en una candidatura presidencial, decidió no hacerlo.

Bill Ackman, de Pershing Square, dijo la semana pasada que Dimon debería postularse para presidente en 2024, describiéndolo como un centrista político que podría vencer al presidente Joe Biden en una primaria o a Trump en una elección general.

El patrimonio neto de Dimon se estima en 1.8 mil millones de dólares.

Con información de Bloomberg.