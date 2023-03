Nueva York ‘se pone estricto’ con Airbnb: anuncia más reglas y multas

Una casa de ladrillo de dos pisos en Flushing, Nueva York, es una casa de un millón de dólares, pero tal vez no de la manera que el propietario pretendía.

Justo al lado de Main Street, en un vecindario residencial en Queens, no lejos de un lavado de autos, una farmacia y una tienda T-Mobile, la casa tiene periódicos viejos en la puerta que ocultan parcialmente un aviso amarillento del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York y un letrero que advierte que las cámaras de seguridad están mirando.

Según los registros públicos, la casa en renta ha sido utilizada como una propiedad ilegal de alquiler de Airbnb y la gente ha estado viviendo en el ático y el sótano. Ha estado en el radar de la ciudad durante años, acumulando violaciones, quejas de vecinos y una orden para desalojar una parte de la casa que estaba ocupada ilegalmente, según muestran los documentos de la ciudad. Solo en 2021, el propietario acumuló 984 mil dólares en multas por incumplimiento, ninguna de las cuales ha sido pagada, según muestra un cálculo de Bloomberg basado en registros de la ciudad. Las mismas presentaciones muestran que acumuló más multas que casi cualquier otra propiedad ilegal de Airbnb en 2021, el último año de datos disponibles, por un amplio margen, lo que representa aproximadamente el 11 por ciento de todas las multas emitidas para todo el año.

Pero está lejos de ser el único. Nueva York tiene más de 29 mil alquileres a corto plazo, y casi un tercio de ellos están en la lista ilegalmente, según la Oficina de Cumplimiento Especial del alcalde Eric Adams, que tiene la tarea de regular la industria de alquileres a corto plazo. Con algunas de las regulaciones más estrictas del país, Nueva York esencialmente prohíbe los alquileres en la mayoría de los departamentos por menos de 30 días sin un inquilino presente.

La ciudad ha realizado algunas sacudidas de alto perfil de los imperios ilegales de Airbnb y emitió 8.9 millones de dólares en multas en 2021. Pero los registros muestran que solo una fracción de los anfitriones pagan rápidamente. De hecho, las presentaciones muestran que muchos han dejado que las sanciones se acumulen. Una propiedad cerca de la Autoridad Portuaria en Manhattan, propiedad de ORJ Properties, acumuló alrededor de 170 mil dólares en multas en 2021, según un cálculo de registros de Bloomberg. ORJ Properties, que tuvo algunas de sus sanciones desestimadas, no respondió a las solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico. Un hombre en la casa de Flushing corrió a un reportero que se presentó en la puerta y se negó a comentar.

Nueva York ha luchado con Airbnb durante años por la proliferación de lugares ilegales y ha gastado importantes recursos persiguiendo a los infractores. Las nuevas reglas que entrarán en vigencia en mayo están diseñadas para evitar que propiedades como la de Queens lleguen al mercado en primer lugar. Los anfitriones que quieran publicar en Airbnb u otras plataformas deberán registrarse en la ciudad y recibir una licencia de operación. Las empresas no podrán cobrar tarifas de reserva en propiedades no registradas, por lo que debería ayudar a aliviar la presión sobre la ciudad para rastrear listados ilegales. Las unidades que tengan violaciones no corregidas del código de incendios u órdenes de desocupación no serán elegibles para el registro.

Las nuevas reglas son la culminación de una batalla legal de años entre Airbnb y Nueva York, uno de los mercados nacionales más grandes de la compañía. La ciudad culpa a Airbnb por aumentar un costo de vida ya alto en algunos vecindarios, enumerar alojamientos inseguros y quitar del mercado el espacio de alquiler que tanto se necesita para los lugareños.

Las medidas que entrarán en vigor esta primavera pondrán más dientes en las leyes existentes e introducirán nuevas reglas. Los anfitriones deberán mostrar un diagrama con todas las rutas de salida de la unidad y mostrar el certificado de registro, presentar pruebas de que el anfitrión es un ocupante permanente y enumerar el número de ocupantes permanentes no relacionados en la residencia. Los anfitriones podrían enfrentar multas de hasta 5 mil dólares por violaciones repetidas.

Las políticas más estrictas han provocado acaloradas objeciones de los anfitriones preocupados por una pérdida significativa de ingresos si ya no pueden alquilar su propiedad en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.

“Los neoyorquinos regulares deberían poder compartir su casa y no ser atacados por la ciudad en un momento en que muchas familias están tratando de mantenerse al día con el creciente costo de vida”, dijo Nathan Rotman, líder regional de políticas públicas de Airbnb. “Las reglas tal como están escritas actualmente evitarán que la gran mayoría de los neoyorquinos pongan sus casas en renta, e instamos a la administración a trabajar con nuestra comunidad anfitriona para apoyar un marco regulatorio que ayude a los anfitriones responsables y se dirija a los operadores hoteleros ilegales”.

Después de una serie de audiencias públicas, la ciudad flexibilizó las reglas al duplicar la duración del plazo de registro a cuatro años, ampliar los documentos de identificación elegibles y acordar no requerir la presentación de un contrato de arrendamiento completo durante el proceso de solicitud, entre otros cambios.

Hasta que se resolvió una demanda en 2020 en la que Airbnb acordó entregar datos personales de sus anfitriones, los funcionarios a menudo se vieron obligados a eliminar los listados ilegales a través de detectives de la vieja escuela, como mirar fotos en línea. Y las multas y sanciones parecen tener poco impacto en algunos propietarios decididos a burlar las reglas. Cerca del 75 por ciento de todas las violaciones emitidas por la Oficina de Cumplimiento Especial en 2021 fueron por no presentar documentos ante la ciudad que demostraran que se habían corregido infracciones anteriores, como no tener la seguridad contra incendios adecuada.

La concesión de licencias de alquileres a corto plazo “ha estado en el radar de la ciudad durante más de 10 años”, dijo Kathleen McGee, socia del bufete de abogados Lowenstein Sandler y anteriormente directora de la Oficina de Cumplimiento Especial bajo la administración Bloomberg. “Es una carga administrativa para la ciudad para aquellas entidades que no están pagando esas multas”.

En 2019, la Oficina de Cumplimiento Especial recaudó el 21 por ciento de todas las multas impuestas, pero eso disminuyó en 2020 cuando la pandemia diezmó la ciudad de Nueva York. Ese año, los funcionarios impusieron multas por 7.4 millones de dólares, pero recuperaron poco más de 400 mil en pagos a partir de agosto de 2021. Los informes de la ciudad solo proporcionan una instantánea de los esfuerzos de cobro en un momento dado y para vender una casa o refinanciar una hipoteca, las multas deben liquidarse, lo que lleva a los funcionarios a creer que eventualmente se pagarán. La ciudad ve la casa de Queens y el edificio de ORJ Properties como valores atípicos.

Después de ocho años, el tiempo expira para que la ciudad cobre las deudas. Pero eso no significa que los infractores estén fuera de peligro.

“Si va a ser una preocupación comercial legítima en curso, no puede hacer esto”, dijo Chris Slowik, abogado de propiedad y socio de Klein Slowik PLLC.