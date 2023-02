Tiroteo en Universidad de Michigan: Identifican a atacante que asesinó a 3 estudiantes

Un hombre armado que abrió fuego en la Universidad Estatal de Michigan mató a tres estudiantes e hirió a cinco, lo que desató una persecución de una hora mientras estudiantes asustados se escondían en aulas y automóviles. El tirador finalmente se suicidó, anunció la policía este martes temprano.

En una conferencia de prensa más tarde este martes, la policía identificó al atacante como Anthony McRae, de 43 años. Dijeron que se disparó a kilómetros de distancia del campus mientras era confrontado por la policía.

Las autoridades dijeron anteriormente que el pistolero no era un estudiante o empleado y no tenía afiliación con la universidad.

El tiroteo comenzó el lunes por la noche en un edificio académico y luego se trasladó al sindicato de estudiantes cercano, un lugar de reunión popular para que los estudiantes coman o estudien. Mientras cientos de oficiales recorrían el campus de East Lansing, a unos 90 kilómetros al noroeste de Detroit, los estudiantes se escondieron donde pudieron. Cuatro horas después de que se reportaran los primeros disparos, la policía anunció la muerte del hombre.

“Esto realmente ha sido una pesadilla que estamos viviendo esta noche”, dijo Chris Rozman, subjefe interino del departamento de policía del campus.

Dominik Molotky dijo que estaba aprendiendo sobre la historia cubana alrededor de las 8:15 p.m. cuando él y los otros estudiantes escucharon un disparo fuera del aula. Le dijo a “Good Morning America” de ABC que unos segundos después, el pistolero entró y disparó de tres a cuatro rondas más mientras los estudiantes se cubrían.

“Estaba agachándome y cubriéndome, y lo mismo con el resto de los estudiantes. Soltó cuatro rondas más y cuando se quedó en silencio durante unos 30 segundos a un minuto, dos de mis compañeros de clase comenzaron a abrir una ventana, y eso tardó unos 30 segundos en suceder. Había vidrio por todas partes”, dijo Molotky.

“Después de eso, rompimos la ventana y salí de allí, y luego fui a mi departamento”, dijo. No estaba seguro de si los disparos alcanzaron a alguno de los estudiantes.

Ryan Kunkel, de 22 años, asistía a una clase en el Edificio de Ingeniería cuando se enteró del tiroteo por un correo electrónico de la universidad. Kunkel y otros 13 estudiantes apagaron las luces y actuaron como si “hubiera un tirador justo afuera de la puerta”, dijo.

“Nada salió de la boca de nadie” durante más de cuatro horas, dijo.

“No estaba listo para aceptar que esto realmente está sucediendo al lado”, dijo Kunkel. “Se supone que este es un lugar donde vengo, aprendo. Y en cambio, los estudiantes están siendo lastimados”.

Decenas de personas han muerto en tiroteos masivos en lo que va de 2023, sobre todo en California, donde 11 personas murieron mientras daban la bienvenida al Año Nuevo Lunar en un salón de baile popular entre los estadounidenses de origen asiático mayores.

En 2022, hubo más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos en los que al menos cuatro personas murieron o resultaron heridas, según el Archivo de Violencia Armada.

“Este es un problema exclusivamente estadounidense”, lamentó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Rozman, de la policía del campus, dijo que dos personas murieron en Berkey Hall y otra fue asesinada en el sindicato MSU, mientras que cinco personas estaban en estado crítico en el Hospital Sparrow.

La policía finalmente se enfrentó al tirador, quien luego murió por una “herida de bala autoinfligida”, dijo Rozman.

“No tenemos idea de por qué vino al campus para hacer esto esta noche. Eso es parte de nuestra investigación en curso”, dijo el subjefe.

Ted Zimbo dijo que estaba caminando hacia su dormitorio cuando se encontró con una mujer con una “tonelada de sangre en ella”.

“Ella me dijo: ‘Alguien entró en nuestra clase y comenzó a disparar’”, dijo Zimbo a The Associated Press. “Sus manos estaban completamente cubiertas de sangre. Estaba en sus pantalones y sus zapatos. Ella dijo: ‘Es la sangre de mi amiga’”.

Zimbo dijo que la mujer se fue a buscar el auto de un amigo mientras él regresaba a su SUV y se arrojó una manta para esconderse durante tres horas.

La Universidad Estatal de Michigan tiene alrededor de 50 mil estudiantes, incluidos 19 mil que viven en el campus. Todas las clases, deportes y otras actividades fueron canceladas durante 48 horas.

La presidenta interina de la universidad, Teresa Woodruff, dijo que sería un momento “para pensar, llorar y unirse”.

“Esta comunidad espartana, esta familia, volverá a unirse”, dijo Woodruff.