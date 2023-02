‘Hogwarts Legacy’: el conflicto de fans sobre las opiniones transodiantes de J. K. Rowling

Hogwarts Legacy es uno de los videojuegos más esperados, pero la 'sombra' sobre Rowling podría opacar (o no) las ventas. (Especial)

Fans de Harry Potter han estado esperando más de una década por un videojuego digno para quienes siguen la exitosa franquicia de entretenimiento. Han soñado con poder habitar una versión realista del famoso Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, bebiendo cervezas de mantequilla en el dormitorio de Gryffindor entre excursiones al pueblo cercano de Hogsmeade.

Esa visión se hará realidad el viernes cuando Hogwarts Legacy sea lanzado por Warner Bros Interactive Entertainment. El juego es uno de los más esperados de 2023 y si los pedidos anticipados son una indicación, es probable que también sea uno de los más rentables. Pero las opiniones en contra de las personas transgénero expuestas por J.K. Rowling, autora de la serie de libros originales, han ensombrecido el lanzamiento y han dejado a fans de toda la vida preguntándose si incluso lo jugarán. Muchos dicen que han luchado por reconciliar su amor por el mundo de fantasía al que se han apegado tanto con la política del mundo real de su creador.

La transfobia de J.K. Rowling

Rowling comenzó a promulgar puntos de vista que fueron ampliamente percibidos como transfóbicos en 2018, cuando dio “me gusta” en una publicación en Twitter que decía que las mujeres trans son “hombres con vestidos” y siguiendo a ciertos comentaristas que describieron a las mujeres transgénero como hombres.

Luego, en el verano de 2020, Rowling escribió un ensayo de 3 mil 700 palabras sobre cuestiones de sexo y género, diciendo que se negó a “inclinarse ante un movimiento que creo que está haciendo ‘daño demostrable’ a las mujeres”. En los meses siguientes, Rowling habló en contra de la legislación escocesa que facilitaría a las personas hacer su cambio de género en su certificado de nacimiento.

Fans como Max Grosshandler, de 25 años, cuya hermana es trans, no sabían cómo sentirse. “Fue una experiencia aplastante para mí”, dijo. “Estaba conmocionado y horrorizado”.

Mientras que los juegos anteriores de Harry Potter eran en su mayoría películas mediocres, Hogwarts Legacy es el primero en ser tratado como un videojuego de gran presupuesto, con gráficos de alta gama y una historia original. La tecnología ha evolucionado significativamente desde que salió el último juego de consola de Harry Potter en 2011. Las primeras críticas han sido brillantes, y ciertamente son las mejores para cualquier juego de Harry Potter hasta ahora.

Para Grosshandler y decenas de miles de fans del grupo de subreddit HarryPotterGame que dirige, es la primera oportunidad real de sumergirse en una recreación detallada del Castillo de Hogwarts. Está ahogando sus reservas y planea comprar y jugar el juego.

Otros están luchando para resistir la tentación. Patrick, quien pidió ser identificado solo por su primer nombre, dijo que es un hombre gay que adoraba a Harry Potter y veía el juego como una fantasía infantil que le encantaría jugar. Pero después de lo que percibió como una “traición” del autor, es ambivalente. “Me inclino por no gastar más dinero en productos relacionados con J.K. Rowling”, dijo en un correo electrónico. “Y no me siento superior por eso. Todo lo contrario. Todo se siente muy triste. ¿Qué le ha hecho a su propia creación?”

Un representante de Rowling declinó hacer comentarios. Un portavoz de Warner Bros dijo que ha sido una alta prioridad “crear un juego que sea representativo y diverso, alineado con la maravillosa comunidad de fans de Wizarding World”.

Hogwarts Legacy: La inclusión trans en el juego como respuesta a Rowling

Hogwarts Legacy es un lanzamiento importante para Warner Bros y para los fabricantes de consolas Microsoft y Sony, que dependen de los grandes juegos este año para aumentar el gasto después de un calendario de lanzamiento delgado en 2022.

El desarrollo de Hogwarts Legacy comenzó en 2017, cuando Warner Bros adquirió Avalanche Software, con sede en Salt Lake City. Anteriormente, el estudio de juegos había sido parte de Walt Disney Co., haciendo juegos basados en franquicias de películas como Cars y Toy Story, así como el ambicioso Disney Infinity.

Desde el principio, la producción del juego estuvo plagada de desafíos, según las personas que trabajaron allí. Avalanche lidió con los dolores de crecimiento mientras intentaba pasar de juegos para niños en su mayoría con licencia a un juego de rol de gran presupuesto y mundo abierto que estaba destinado a atraer a los adultos. Los departamentos que estaban acostumbrados a operar en silos de repente tuvieron que trabajar en estrecha colaboración, lo que provocó cierta hostilidad, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas discutiendo información que no es pública.

Los recién llegados a la compañía, que fue fundada en 1995 y todavía tiene el mismo propietario y muchos empleados que han trabajado allí durante décadas, encontraron una cultura arraigada que podría ser difícil de penetrar.

Los comentarios de Rowling sobre las personas trans también sacudieron a algunos desarrolladores de Hogwarts Legacy, lo que llevó a algunos a cuestionar su deseo de trabajar en el juego. Algunos empleados de Avalanche decidieron buscar nuevos trabajos. Otros presionaron para que la compañía hiciera una declaración o reconociera la controversia. En cambio, el presidente de Warner Bros Interactive Entertainment, David Haddad, dijo durante una reunión de empleados que Rowling tenía “derecho a expresar su opinión personal”.

La autora no participó en el desarrollo del juego, pero aún posee la licencia de Harry Potter y se beneficiará de las ventas. La agencia creativa de Rowling, Blair Partnership, trabajó con los desarrolladores en decisiones creativas a lo largo del proyecto.

Finalmente, la gerencia de Avalanche decidió que Hogwarts Legacy necesitaba ser más inclusivo y respondió a la controversia de una manera clave. Después de los comentarios de Rowling en el verano de 2020, el estudio decidió agregar un personaje transgénero a Hogwarts Legacy, según cuatro personas familiarizadas con las discusiones. Uno de los personajes no jugables del juego, una camarera llamada Sirona Ryan, ahora es una mujer trans.

Otra característica, el creador de personajes, permite a los jugadores mezclar y combinar voces, tipos de cuerpo y elección de dormitorio.

“Queríamos hacer un juego que se sintiera acogedor y atractivo para todos”, dijo Troy Leavitt, ex diseñador y productor de Hogwarts Legacy. Fue una forma de extender la invitación un poco más para que más fans pudieran verse representados en el Mundo Mágico”, dijo en un correo electrónico.