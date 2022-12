Países Bajos se disculpa por su papel en labores de esclavitud por primera vez en su historia

El primer ministro holandés Mark Rutte presentó el lunes una disculpa formal en nombre de su gobierno por el papel histórico de la nación en la esclavitud y el comercio de esclavos, a pesar de los pedidos de que aplazara la declaración.

“Hoy pido perdón”, dijo Rutte en un discurso de 20 minutos, recibido con silencio por parte de los invitados al Archivo Nacional.

Algunos grupos de activistas en Holanda y sus antiguas colonias protestaron que debería pronunciarlo el año próximo al cumplirse el 1 de julio el 160 aniversario de la abolición de la esclavitud. Los activistas lo consideran el aniversario porque muchas personas esclavizadas fueron obligadas a seguir trabajando en las plantaciones durante una década después de la abolición.

“¿A qué se debe la prisa?” preguntó Barryl Biekman, dirigente de la Plataforma Nacional sobre el Pasado Esclavista.

Algunos incluso acudieron a los tribunales en un intento fallido por impedir el discurso. Rutte se refirió a los desacuerdos en su discurso.

“Sabemos que no hay un buen momento para todos, no hay palabras justas para todos, no hay un lugar correcto para todos”, dijo Rutte.

El gobierno holandés había expresado su profundo remordimiento por el papel histórico de la nación en la esclavitud, aunque sin llegar a una disculpa formal porque, según Rutte, semejante declaración dividiría a la sociedad. Pero actualmente, hay mayoría en el Parlamento a favor de la disculpa.

Los brutales pasados coloniales de muchas naciones están bajo la lupa debido al movimiento Black Lives Matter y el asesinato de George Floyd, un hombre negro, en la ciudad estadounidense de Minneapolis el 25 de mayo de 2020.

Mark Rutte responde a informe sobre racismo institucional en Holanda

El discurso del primer ministro responde a un informe publicado el año pasado por una junta asesora designada por el gobierno. Recomienda que el gobierno ofrezca disculpas y reconozca que el comercio de esclavos desde el siglo XVII hasta la abolición “que sucedieron directa o indirectamente bajo la autoridad holandesa fueron crímenes de lesa humanidad”.

El informe dice que el racismo institucional en Holanda “no se puede ver aisladamente de los siglos de esclavitud y colonialismo y las ideas que han surgido en este contexto”.