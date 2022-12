¿Qué significa el adiós a la política Cero COVID para China y el mundo? Aquí te explicamos

Después de tres años e innumerables bloqueos, China finalmente se está moviendo para unirse al resto del mundo y convivir con el COVID-19. El cambio de dirección fue rápido y acelerado por la serie de protestas extraordinarias contra el enfoque de Cero COVID que ha limitado las muertes pero trastornó la economía y la vida de las personas.

China ahora enfrenta un período impredecible de tres a seis meses a medida que atraviesa las tribulaciones que muchas otras naciones han experimentado, pero a una escala mayor y con ramificaciones aún mayores dado su lugar en la economía global.

Le pedimos a la corresponsal global de atención médica de Bloomberg, Michelle Cortez (MC), y al reportero principal del gobierno de China, Colum Murphy (CM), que respondieran algunas preguntas sobre el repentino cambio de política de China y sus implicaciones. Esto es lo que tenían que decir, ligeramente editado por extensión y claridad:

¿Es inesperada la decisión de China sobre COVID? ¿Por qué?

CM: Creo que todos sabíamos que en algún momento tendría que haber un pivote. Lo sorprendente fue que llegó antes de lo esperado y la velocidad con la que se implementaron los cambios. Durante gran parte de noviembre hubo muy pocas señales de que Beijing estuviera considerando activamente los pasos para seguir adelante con una relajación significativa. Como hemos visto, la relajación parece estar en pleno apogeo, incluso hasta el punto en que la gente comienza a preguntarse: ¿las autoridades chinas se están moviendo demasiado rápido?

MC: Estaba absolutamente sorprendido. Más importante aún, no creo que los líderes locales, o de hecho el pueblo chino, lo esperaran. Incluso después de los primeros pasos el 11 de noviembre, los principales funcionarios de salud decían que no era una reversión de Cero COVID, sino un enfoque científico más específico. Claramente ha habido un cambio total, y no hubo mucho trabajo previo que sentara las bases para ello.

¿Los contagios por COVID en China alcanzarán un punto máximo?

MC: Las curvas de contagios COVID han sido constantes en todo el mundo, aumentando exponencialmente durante unas tres o cuatro semanas y luego cayendo a un ritmo similar. Los expertos con los que he hablado no esperan nada diferente en China. Está bastante claro que dentro de un mes estará cerca del pico.

¿Veremos olas de contagios COVID que puedan ‘estallar’?

MC: Eso es lo que pasó en el resto del mundo. Estallarían brotes y la gente trabajaría para reprimirlos. Pero había reglas diferentes en todas partes. Los niveles de vacunación variaron, al igual que las medidas de mitigación. Eso es lo que permitió diferentes tasas de propagación. Si China hace cumplir constantemente sus nuevas reglas y los niveles de vacunas se mantienen más o menos iguales en todas partes, no habrá obstáculos similares.

¿Las protestas en China se animarán luego de los cambios de Cero COVID?

CM: El gobierno chino está haciendo todo lo posible para negar que haya algún vínculo entre las protestas y la relajación de las reglas de Cero COVID. En cambio, las autoridades han estado ocupadas desarrollando la narrativa de que el virus ha evolucionado hasta un punto en el que ya no representa una gran amenaza médica para las personas. Pero no se equivoquen, muchos dibujarán una línea directa entre las personas que salen a la calle para expresar sus frustraciones y el giro de la política de COVID por parte de Xi. La conclusión parece clara: la agitación en las calles fue efectiva. Establece un precedente que será difícil de revertir.

¿Podríamos ver más protestas, sobre temas que no tienen que ver con el COVID?

CM: Sí. Sería un error pensar que las medidas de Cero COVID son la única insatisfacción que siente el pueblo chino. Bajo la supervisión de Xi, la desilusión ha ido en aumento, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Están hartos de una censura aún más estricta, menos libertad para hablar y perspectivas económicas sombrías. Hay un montón de infelicidad para todos.

¿Cuál es el mejor y el peor escenario de muertes por COVID en China?

MC: La mayoría de especialistas en salud no quieren tocar el tema, probablemente porque la experiencia global hasta ahora no es tranquilizadora. Un conjunto de datos, de la firma de investigación con sede en Londres Airfinity, tiene un rango de 1.3 millones a 2.1 millones. Los funcionarios del Instituto de Métricas de Salud dicen que es demasiado alto. Están saliendo con nuevos números en los próximos días. No veo un escenario en el que China evite la devastación que hemos visto en otros lugares. Dado su tamaño, es probable que dé miedo.

¿Cuál es el sentimiento en China entre la gente?

CM: Salí de Beijing justo antes de las protestas y el posterior al cambio de medidas. Mi familia y mis amigos me dicen lo difícil que es hacerse una prueba de PCR en estos días, en marcado contraste con hace solo unas semanas, cuando había cabinas de prueba casi cada pocos cientos de metros. Algunos son incrédulos acerca de cómo han ocurrido las cosas. Aquí tenemos un país que tenía algunas de las medidas de prevención de covid más estrictas del mundo, y luego, de repente, todas se han ido. Eso hace que la gente se pregunte: ¿Por qué no hubo algún tipo de enfoque intermedio? ¿Por qué la respuesta tuvo que ser tan extrema? Hay preocupaciones reales de que el país no está debidamente preparado para lo que pueda venir.

Los desafíos de China son grandes cuando se trata de reabrir. ¿Cómo gestionan las autoridades las expectativas?

CM: El gobierno chino está acostumbrado a depender de los medios estatales para transmitir su mensaje. El problema es que ahora se encuentran en un aprieto: los medios estatales han estado cantando alabanzas a la política Cero COVID de China hasta hace muy poco. Ahora, publicaciones como People’s Daily se ven obligadas a recalibrar sus mensajes, y eso es evidente para una parte cada vez mayor de la sociedad china. Yo diría que los líderes de China enfrentarán un momento difícil para manejar las expectativas. ¿Cómo puede la gente confiar en un gobierno que parece cambiar los mensajes para cumplir sus propósitos por capricho?

¿Qué sabemos sobre la preparación de China para la inevitable ola de COVID?

MC: Los líderes de China están hablando bien ahora en lo que respecta a la preparación, y están tomando algunas medidas realmente inteligentes, en particular, abriendo instalaciones de atención médica para los más vulnerables para que no tengan que luchar contra las multitudes en los hospitales públicos. . Pero no parece haber mucho trabajo preliminar para este cambio. El problema más grande es preparar a la población. Hay mucho miedo en torno al COVID y un enfoque en el conteo de casos. Eso necesita cambiar. A la mayoría de las personas les irá bien después de infectarse, por lo que una prueba positiva no debería causar pánico inmediato.

¿Qué vacunas COVID se usan más en China y cuál es la eficacia de las cepas de omicron actuales?

MC: China se ha basado principalmente en vacunas inactivadas de Sinovac Biotech y Sinopharm. Estas inyecciones usan tecnología más antigua que las inmunizaciones de ARNm de Pfizer, BioNTech y Moderna en las que confiamos en casi todos los demás lugares. Los primeros estudios mostraron que los que usaba China eran menos efectivos, por lo que era más importante recibir al menos tres dosis. Pero todas las inyecciones parecen ofrecer una fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte. La mejor noticia para China en el frente de las vacunas podría ser la nueva inmunización inhalada de CanSino. Los detalles aún son escasos, pero puede proteger contra la infección en sí, no solo evitar que las personas se enfermen realmente.

¿Por qué China no ha obligado a las personas mayores a vacunarse mediante un mandato?

MC: Siento que Colum podría ser mejor para este, ¡porque la respuesta es la política! Los mandatos de vacunas funcionan y no tienen que ser de mano dura. En Hong Kong, si quieres ir a un restaurante, tienes que vacunarte. Las vacunas eran obligatorias para que los niños fueran a la escuela en los EE. UU., hasta la universidad (eso se ha revertido en muchos lugares). Pero no ha habido nada similar en China. Honestamente, es desconcertante para la comunidad médica.

¿Cómo podremos medir la gravedad del brote de China si las autoridades ocultan la gravedad de la situación?

CM: Va a ser difícil saber el alcance exacto de las infecciones. Si la situación actual en Beijing sirve de algo, entonces los datos oficiales serán básicamente inútiles con bastante rapidez. En ausencia de eso, confiaré en mis contactos y fuentes personales en China: amigos, familiares, fabricantes, otras empresas y las redes sociales chinas. En resumen, prepárese mejor para que esto se convierta en un agujero negro de información e intente controlar la escala de la infección a través de estas soluciones alternativas “creativas”.

MC: Lo importante es cuántas personas serán hospitalizadas (y finalmente morirán) y si esas instalaciones están preparadas. Eso es lo que estaremos viendo. Los puntos de presión allí serán los ancianos y los enfermos. Los hogares de ancianos y los centros de rehabilitación serán fundamentales para realizar un seguimiento.

¿Cuál es el riesgo de que un gran brote en China genere nuevas variantes que podrían propagarse a nivel mundial?

MC: Esta es, con mucho, la pregunta más importante que los expertos en salud fuera de China están observando, porque podría tener implicaciones para el mundo. El riesgo es real. China casi no ha tenido exposición al virus, por lo que no se han generado mutaciones entre la población. El temor es que pueda surgir una nueva variante que no solo sea más contagiosa que la que tenemos ahora, sino que también pueda evadir mejor la inmunidad disponible de la infección y la inmunización naturales. Todos rezamos para que esto no ocurra.

¿Perdió China la lucha contra el virus por su falta de voluntad para usar vacunas occidentales?

MC: Ni siquiera sé si podemos decir que China perdió la lucha contra el COVID. Tiene, con mucho, las tasas de infección y mortalidad más bajas de todo el mundo. Parece más que están tirando la toalla porque el costo de la pelea es demasiado alto. ¿Omicron habría abrumado esos esfuerzos eventualmente? Los expertos dicen que sí, pero puede que nunca lo sepamos. Claramente, las vacunas de ARNm tampoco permitieron que Occidente ganara. Ha sido una pesadilla en todas partes. ¿Los residentes chinos, especialmente los ancianos, pagarán un precio más alto por no tener acceso a las vacunas occidentales? La respuesta es probablemente sí.