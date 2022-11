Aborto en EU: Conservadores exigen a FDA anular uso de mifepristona, píldora abortiva

Los opositores al aborto demandaron el viernes a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) buscando revocar la autorización de décadas de antigüedad de la agencia de una píldora que induce abortos.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Amarillo, Texas por el grupo legal conservador Alliance Defending Freedom, afirma que la FDA aceleró la aprobación en los 2000 del medicamento llamado mifepristona utilizando un proceso destinado a autorizar tratamientos para enfermedades potencialmente mortales, y lo hizo sin suficiente evidencia científica a favor de su aprobación.

“La FDA falló a las mujeres y niñas estadounidenses cuando eligió la política sobre la ciencia y aprobó medicamentos abortivos químicos para su uso en los Estados Unidos”, se lee en la demanda. “Y ha seguido fallándoles al eliminar repetidamente incluso los requisitos de precaución más básicos asociados con su uso”.

Las investigaciones han encontrado que el aborto con medicamentos, la forma más común de interrumpir un embarazo en los Estados Unidos es seguro y efectivo. La FDA ha puesto barreras adicionales a la prescripción de la píldora ya que los principales organismos médicos han argumentado que son innecesarias. Actualmente está aprobado para su uso hasta las 10 semanas de embarazo.

Docenas de estados han adoptado restricciones en el acceso a la medicación que van más allá de las regulaciones de la FDA. Eso incluye a Texas, donde el medicamento está prohibido después de las siete semanas de embarazo y no puede enviarse por correo a los pacientes.

La demanda del viernes es el último desafío al acceso al aborto tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar su decisión histórica Roe v. Wade y permitir que los estados establezcan límites en el procedimiento. La FDA se negó a comentar sobre el litigio pendiente.

El caso es Alliance for Hippocratic Medicine v. US Food and Drug Administration, 2:22-cv-00223, US District Court, Northern District of Texas (Amarillo).