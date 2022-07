Conservadores en EU minimizan la realidad de las violaciones y otros motivos para abortar

Conservadores y grupos antiaborto ignoran el riesgo que corren las mujeres al no poder acceder al aborto. (Bloomberg)

Cuando una niña de 10 años de Ohio viajó a Indiana el mes pasado para interrumpir un embarazo por violación, varios políticos conservadores y especialistas en televisión calificaron el tema como “un engaño”.

Después de que los terribles detalles confirmaron que el caso era real, algunas personas intentaron una nueva táctica: afirmar, sin pruebas, que la niña aún podría haber obtenido un aborto legalmente en Ohio bajo una prohibición casi total del aborto que exime solo a las madres cuyas vidas o funciones corporales importantes estánen riesgo una vez que se detecta actividad cardiaca fetal.

Catherine Glenn Foster, presidenta de la organización antiaborto Americans United for Life, agregó otra defensa para las jóvenes víctimas de violación: le dijo al Comité Judicial de la Cámara que el embarazo de una niña de 10 años “probablemente afectaría su vida y, por lo tanto, bajo ninguna excepción sería un aborto”.

En declaraciones y entrevistas televisadas, los defensores antiaborto han utilizado una retórica engañosa sobre el acceso al aborto para restar importancia a las consecuencias y complicaciones de las leyes de aborto restrictivas cuando el personal médico, que lucha por interpretar leyes que en gran medida no han sido probadas en los tribunales, rechazan a las pacientes embarazadas para que no puedan recibir atención.

Esos esfuerzos han tenido un impacto inmediato, proyectando una narrativa sobre un mundo posterior al acuerdo Roe vs. Wade, que pasa por alto cómo las leyes de aborto promulgadas en las últimas semanas han complicado la forma en que los médicos tratan a las víctimas de violación, abortos espontáneos y embarazos ectópicos.

Más de media docena de médicos entrevistados por The Associated Press dijeron que se sienten comprometidos e inseguros al operar en un panorama del aborto cambiado fundamentalmente por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó casi 50 años de precedente de que el aborto era un derecho constitucional protegido.

“Es una posición horrible para los proveedores de atención médica, no estar seguros de lo que es legal y lo que no es legal, y cuestionar la atención que saben que deben brindar”, consideró la doctora Jennifer Kerns, profesora asociada en el departamento de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Universidad de California, San Francisco.

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien inicialmente cuestionó los informes sobre el caso de violación de la niña de 10 años , dijo en una entrevista con Fox News Channel que ella no necesitaba salir de Ohio para someterse a un aborto, citando las exenciones del estado. La semana pasada, el presidente de Ohio Right to Life, Mike Gonidakis, repitió la afirmación durante un foro público: “Ella podría haber tenido ese aborto aquí”. El patrocinador republicano de la ley dijo lo mismo en una columna de periódico publicada el jueves.

Pero la situación real del acceso al aborto para la menor no era tan clara como estos funcionarios han sugerido.

La Comisión de Servicios Legislativos no partidista del estado confirmó en un análisis que la edad de una madre, por sí sola, no permitiría que una niña accediera legalmente al trámite en el estado. Los médicos en Ohio deben documentar una condición médica y una justificación si administran un aborto para brindar un tratamiento que salve vidas.

La oficina de Yost no respondió a una solicitud de comentarios adicionales. Gonidakis expuso “diferentes escenarios” a la AP bajo los cuales la niña podría haber accedido al aborto en Ohio, como si un médico estuviera de acuerdo en que su vida estaba en riesgo debido a su edad, al tiempo que señaló que no había revisado su historial médico.

En las redes sociales, algunos conservadores también han minimizado las preocupaciones sobre el acceso al tratamiento para los embarazos ectópicos, calificándolo de “todavía legal en todos los estados”. Un embarazo ectópico se define como aquel en el que un óvulo fertilizado crece fuera del útero, donde no tiene posibilidad de supervivencia.

A principios de este mes, la opositora al aborto Erin Morrow Hawley le dijo al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara que los embarazos ectópicos se habían convertido en objeto de “información errónea”.

“Ha habido publicaciones en las redes sociales que sugieren que las mujeres no recibirán tratamiento por un embarazo ectópico porque los médicos pueden tener miedo de realizar el procedimiento, pero eso es absolutamente falso”, dijo Hawley, abogado de la organización religiosa sin fines de lucro Alliance Defending Freedom. “El tratamiento para un embarazo ectópico no es, de hecho, un aborto”.

Sin embargo, las leyes estatales sobre el aborto han alimentado la confusión.

Los médicos generalmente están de acuerdo en que el procedimiento para interrumpir un embarazo ectópico, que generalmente incluye medicamentos o cirugía para extirpar un feto, no es lo mismo que un aborto.

Pero, según los informes, a las mujeres se les ha negado la atención en estados que han restringido severamente el acceso al aborto, como Ohio, donde se prohíbe el aborto una vez que se detecta actividad cardíaca fetal. Los latidos cardíacos fetales aún pueden estar presentes en los embarazos ectópicos. En un caso, un hospital del centro de Texas le dijo a un médico que no tratara un embarazo ectópico hasta que se interrumpiera solo, según una carta de la Asociación Médica de Texas.

En un correo electrónico a la AP, Hawley dijo que los médicos que han rechazado pacientes con embarazos ectópicos debido a la prohibición del aborto están malinterpretando las leyes.

Aún así, antes de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade en junio, algunos hospitales religiosos tenían políticas contra el tratamiento de mujeres por embarazos ectópicos.

Y muchos estados no han especificado en sus prohibiciones de aborto recién promulgadas que un embarazo ectópico puede ser tratado como una excepción. Eso ha dejado a los médicos en algunos estados recelosos de interrumpir el embarazo, dijo la Dra. Kate White, profesora asociada de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Los legisladores de Virginia Occidental, por ejemplo, están considerando una prohibición del aborto que crearía una excepción para los embarazos ectópicos .

“Los médicos pueden tener miedo de tratarlo si la ley de aborto en su estado no excluye explícitamente el embarazo ectópico. Puedes ver su preocupación, ‘Oye, embarazo en crecimiento, no puedo interrumpirlo nunca’”, dijo White. “Temen que la ley sea demasiado amplia”.