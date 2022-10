Donald Trump es citado a testificar ante comité que investiga asalto al Capitolio

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el año pasado emitió una citación a Donald Trump, exigiendo que el expresidente rinda cuentas bajo juramento e iniciando un enfrentamiento legal que podría poner a prueba la persistencia de las prerrogativas presidenciales después de dejar el cargo.

La citación ordena a Trump que proporcione documentos antes del 4 de noviembre y dé testimonio a partir del 14 de noviembre y durante tantos días como sea necesario.

La citación, aprobada por el panel el 13 de octubre, subraya el retrato que hacen los miembros del comité de Trump como el instigador clave en el asalto al Capitolio apenas unas semanas antes de las elecciones legislativas en las que muchos candidatos republicanos aceptaron las afirmaciones falsas de Trump sobre la contienda presidencial de 2020.

“Como se demostró en nuestras audiencias, hemos reunido evidencia abrumadora, incluso de docenas de sus antiguos designados y personal, de que usted orquestó y supervisó personalmente un esfuerzo de varias partes para anular las elecciones presidenciales de 2020 y obstruir la transición pacífica del poder”, escribieron el presidente del comité, Bennie Thompson, y la vicepresidenta, Liz Cheney, en una carta a Trump que acompañaba la citación.

Trump publicó una respuesta de 14 páginas después de la votación del comité sobre la citación que no abordaba si cumpliría. En cambio, repitió falsedades sobre las elecciones de 2020.

Si Trump desafía la citación en la corte, o si el comité demanda para hacerla cumplir, la lucha legal podría llevar años al plantear preguntas en gran medida no probadas sobre la inmunidad de los presidentes dentro y fuera del cargo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por desacato contra dos testigos que desafiaron las citaciones del 6 de enero, pero optaron por no enjuiciar a otros, por lo que Trump también podría correr el riesgo al simplemente no presentarse.

Cualquier citación emitida por el comité vencerá al final del período del Congreso. Si los republicanos toman el control de la Cámara en las elecciones intermedias del próximo mes, se espera que los líderes republicanos pongan fin al trabajo del comité, lo que probablemente haga que cualquier citación sea discutible.

Steve Bannon, condenado por ignorar citación

A Steve Bannon, asesor durante mucho tiempo del expresidente Donald Trump, se le ordenó pasar cuatro meses en la cárcel y pagar una multa de 6 mil 500 dólares por negarse a cumplir con una citación del comité de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos.

Bannon, de 68 años, fue sentenciado por el juez federal de distrito Carl J. Nichols en un tribunal de Washington este viernes después de que un jurado lo declarara culpable en julio de dos cargos de desacato al Congreso por negarse a testificar y entregar documentos al comité del 6 de enero.

Nichols dijo que liberaría a Bannon de la sentencia por ahora si presenta una apelación oportuna. Afuera del juzgado, mientras estaba rodeado por una multitud que lo llamaba “traidor” y gritaba “enciérrenlo”, Bannon prometió que apelaría.

Bannon, una figura mediática de derecha a quien se le atribuye haber ayudado a Trump a ganar la presidencia en 2016, es hasta ahora la única persona en el círculo del expresidente que ha sido juzgada por negarse a cooperar con el comité de la Cámara. Peter Navarro, exasesor comercial de Trump, enfrenta cargos similares.