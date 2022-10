‘Fentanilo arcoíris o truco’: Crece el temor que se distribuyan a niños en Halloween

Todos los años, a mediados de octubre, los reporteros comienzan a contactarme para hablar sobre los rumores de dulces de Halloween contaminados.

Mis datos se remontan a 1958, y mi hallazgo principal es simple: no hay evidencia de que algún niño haya muerto o resultado gravemente herido por una golosina contaminada recogida durante la tradición dulce o truco.

Esto a menudo sorprende a las personas que asumen que el sadismo de Halloween es muy real y muy común.

Las historias sobre golosinas contaminadas se entienden mejor como leyendas contemporáneas . Son cuentos que todos hemos escuchado, que nos han asegurado que son ciertos. Advierten que vivimos en un mundo peligroso lleno de extraños villanos que podrían dañarnos si no tenemos cuidado.

Este año, los reporteros comenzaron a comunicarse antes de lo habitual, a fines de septiembre, y querían hablar sobre una nueva supuesta amenaza: el “fentanilo arcoíris“.

Los niños son los siguientes

El fentanilo es un opioide sintético muy poderoso que ha causado miles de sobredosis y muertes en las últimas dos décadas. En agosto de 2022, las autoridades antidrogas de EU notaron que las píldoras que contenían fentanilo se fabricaban en varios colores.

Muchos medios de comunicación cubrieron esta historia, incluida la noción de que los colores podrían ser una especie de estratagema de marketing para atraer a los consumidores de drogas más jóvenes. Pero luego algunas personas comenzaron a relacionar el fentanilo arcoíris con Halloween.

Entrevistada en Fox News el 20 de septiembre de 2022, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, declaró: “Todas las mamás del país están preocupadas, ¿y si esto se mete en la canasta de Halloween de mi hijo?”. Otros comentaristas de Fox sugirieron que los padres podrían querer proteger a sus hijos al no dejarlos ir a pedir dulces este año. Y, para demostrar el atractivo bipartidista de proteger a los niños, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata, repitió las advertencias.

El crimen de septiembre sienta las bases

Vale la pena considerar lo que es familiar y lo que es nuevo acerca de estas advertencias.

Un elemento bastante estándar es la disposición de los comentaristas a vincular las noticias sobre crímenes de septiembre con la posibilidad de que puedan presagiar lo que podría suceder en Halloween.

En 1982 hubo una serie de envenenamientos con Tylenol: siete personas murieron después de comprar y consumir paquetes de píldoras manipulados. Muchos comentaristas advirtieron que los padres debían estar más atentos al examinar las golosinas de Halloween. Esas muertes también llevaron a un aumento dramático en el empaque protector para todo tipo de productos para desalentar la manipulación.

De manera similar, los ataques terroristas del 11 de septiembre generaron rumores sobre las amenazas de Halloween de 2001: que había planes para atacar un centro comercial donde algunos padres dejaban que sus hijos fueran a pedir dulces, o que los terroristas habían comprado grandes cantidades de dulces, presumiblemente para podría envenenar las golosinas antes de distribuirlas.

Las tendencias en el uso de drogas ilícitas o recreativas a menudo dan el salto a las advertencias de Halloween. En 2014, el año en que Colorado permitió por primera vez las ventas minoristas de marihuana recreativa con licencia estatal, la policía de Denver publicó advertencias en línea de que los padres deben estar atentos a los dulces comestibles con THC en las golosinas de Halloween. Sin embargo, después de que pasó Halloween, un portavoz del departamento admitió : “No tenemos conocimiento de ningún caso de niños que hayan ingerido dulces de marihuana durante la temporada de Halloween”.

De manera similar, en 2019, los informes de septiembre de muertes causadas por vapear cartuchos con infusión de THC del mercado negro se combinaron con noticias de que las autoridades de Pensilvania habían confiscado dulces comerciales de THC, supuestamente contrabandeados desde un estado donde se podían comprar legalmente, para generar otra ronda de Halloween. advertencias

La irracionalidad de todo

Un agujero obvio en estas preocupaciones es que las drogas tienden a costar más que los dulces; los comestibles de marihuana, por ejemplo, cuestan alrededor de uno o dos dólares por dosis o más.

El fentanilo es considerablemente más caro. No es descabellado preguntarse cuál podría ser el objetivo general de un traficante de fentanilo si hace pasar la droga por un caramelo. La sugerencia de que un niño en edad escolar pasaría de ser un usuario accidental de fentanilo a un adicto que paga es descabellada.

Por supuesto, no se espera que los villanos de las leyendas contemporáneas se comporten racionalmente. Pregunte por qué los pandilleros intentarían matar a los automovilistas que les parpadean los faros (una leyenda urbana de la década de 1980) y es probable que la respuesta sea: “Ese es el tipo de cosas que hacen esas personas sádicas”. Puede que no tenga ningún sentido que alguien le dé una pastilla de opioides de colores brillantes o un caramelo con infusión de THC a un niño pequeño, pero no es imposible, ¿verdad? Se cree que tal razonamiento justifica hacer sonar las alarmas.

A menudo hay un núcleo de verdad en estos temores. Ciertamente, el fentanilo es una droga peligrosa. Pero la historia se puede leer como una larga lista de temores sobre brujas, inmigrantes, drogas, conspiradores, etc. Estos miedos emergen como reflejos de los cambios sociales actuales. Sí, las cosas siempre están cambiando, y esto siempre puede asustar a algunas personas. Pero también es cierto que, en retrospectiva, estos temores suelen ser exagerados.

Lo que parece nuevo acerca de describir el fentanilo arco iris como un peligro de Halloween es la disposición de importantes figuras políticas y medios de comunicación para difundir las advertencias. La mayoría de las afirmaciones anteriores sobre el sadismo de Halloween carecen de portavoces tan destacados.

Pero en una época en la que muchos medios de comunicación parecen tener la intención de mantener a sus audiencias atemorizándolas , y la creciente polarización política parece estancar los esfuerzos para diseñar políticas sociales viables, los llamados a proteger a nuestros niños de las amenazas de los narcotraficantes nos devuelven al espíritu de Halloween: ofreciendo nuevas formas de asustar a la gente.

La nota original puedes encontrarla dando clic aquí.

Por Joel Best, Profesor de Sociología y Justicia Criminal de la Universidad de Delaware

