Musk no se ‘salva’ de juicio aunque ya dijo que comprará Twitter

El juicio en la demanda de Twitter contra Elon Musk sigue en camino para comenzar el 17 de octubre porque el tribunal aún no ha recibido un acuerdo de las partes para suspender el caso, dijo el juez de Delaware que supervisa el asunto en una carta.

Musk revivió el lunes su oferta para comprar Twitter a su precio de oferta original de 54.20 dólares por acción. El multimillonario había renunciado al acuerdo en julio y Twitter lo demandó en el Tribunal de Cancillería de Delaware para obligarlo a seguir adelante con la compra.

Twitter dijo el martes que recibió la oferta renovada de Musk y tiene la intención de cerrar el trato al precio acordado, sin comentar específicamente cómo responderá a Musk. Ese mismo día, la jueza pidió a ambas partes que le presentaran una propuesta sobre cómo proceder ahora con el caso.

“Las partes no han presentado una estipulación para suspender esta acción, ni ninguna de las partes ha solicitado una suspensión”, dijo la jueza Kathaleen St. J. McCormick en la carta del miércoles. “Por lo tanto, sigo presionando hacia nuestro juicio que comenzará el 17 de octubre de 2022″.

Jueza critica entrega de mensajes de texto de Musk

Luego ordenó a Musk y su equipo legal que presentaran pruebas adicionales en el caso y los criticó por no entregar adecuadamente las comunicaciones que podrían ser evidencia en la demanda de Twitter, aunque se negó a imponer ninguna sanción en este momento.

Dijo que la ausencia de mensajes de texto de dos períodos en mayo y junio sugiere que Musk usó “otros canales de información no capturados por los registros de texto”, como iMessage o Signal.

Si bien Musk dijo que nunca usó Signal para comunicarse sobre la transacción después de un intercambio con el capitalista de riesgo Marc Andreessen en abril, los mensajes de Signal con el asistente principal Jared Birchall parecen sugerir que Musk continuó usando el servicio después de eso y usó su función de eliminación automática, dijo la jueza en la carta.

“Me veo obligado a concluir que es probable que los custodios de los Demandados permitieran la eliminación automática de las comunicaciones de Signal de respuesta entre ellos y posiblemente otros, y que esas comunicaciones se hayan perdido irremediablemente”, dijo el juez.

“En esta etapa, no me queda claro si las eliminaciones ocurrieron cuando los acusados tenían el deber de preservar los documentos. Si los acusados eliminaron documentos después de que tenían el deber de preservarlos, algún remedio es apropiado, pero el remedio apropiado no está claro para mí en esta etapa”, concluyó.