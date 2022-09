Campañas en Brasil ‘suben de tono’: partidario de Bolsonaro acuchilla a uno de Lula

Un partidario del presidente Jair Bolsonaro mató con un cuchillo y un hacha a otro que respaldaba a Lula da Silva, el principal dirigente opositor, después de una discusión sobre política, semanas antes de la elección presidencial, informó la policía.

El hecho se produjo el miércoles, día del bicentenario de la independencia de Brasil, cerca de la población de Confresa, estado de Mato Grosso, un baluarte de Bolsonaro.

El sospechoso de 24 años, quien no fue identificado, mató a Benedito Cardoso dos Santos, un agricultor de 42 años que apoyaba al candidato y expresidente Lula, precisó la policía. Da Silva es el principal adversario de Bolsonaro en la primera ronda electoral el 2 de octubre.

Los dos hombres trabajaban juntos y entraron en una discusión sobre sus respectivos candidatos, según el relato del sospechoso. Alega que dos Santos lo atacó y trató de apuñalarlo.

En julio, un partidario de Bolsonaro presuntamente mató a tiros a un funcionario local del partido de Lula en la ciudad de Foz do Iguaçu.

En el arranque de las campañas en agosto, Bolsonaro afirmó que los comicios presidenciales se tratan de una elección entre el comunismo o no.

“Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo”, afirmó en el estado de Minas Gerais.

“Ellos proclaman justicia social de la boca para afuera, pero la verdad es bien diferente y llevan a los pueblos a la miseria”, declaró Bolsonaro, quien volvió a citar a Venezuela como una “prueba de las elecciones equivocadas” que pueden tomar los votantes.

Tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, los equipos de seguridad de Bolsonaro y Lula anunciaron que actualizará sus protocolos de seguridad. En 2018, el mismo Bolsonaro fue apuñalado cuando hacía campaña, y desde entonces el clima político se ha vuelto más tenso en el país.

Bolsonaro tiene a dos de sus guardias de seguridad cargando constantemente un maletín plegable hecho de Kevlar para evitar ataques a corta distancia, al tiempo que a Lula se le ha aconsejado no abrazar a sus seguidores, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato por tratarse de informacion confidencial.

Con información de Bloomberg y EFE