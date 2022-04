Ucrania desafía el ultimátum de Putin para salir de Mariúpol

WASHINGTON, D.C.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó toda posibilidad de ceder el territorio en la región de Dombás para poner fin a la invasión rusa a su país, mientras que los ucrananianos desafiaron el ultimátum de Vladimir Putin para abandonar la ciudad portuaria de Mariúpol.

“Ucrania y el pueblo de nuestros estados son absolutamente claros: no queremos el territorio de nadie y no vamos a ceder el propio punto”, dijo Zelenski en una entrevista con la cadena CNN grabada el viernes y transmitida ayer. “Pero debemos encontrar al menos algún tipo de diálogo con Rusia si ellos son capaces y si nosotros estamos todavía listos. Pero las probabilidades de esto son cada vez menores día a día”.

Hablando a través de un intérprete desde su oficina en la capital Kiev, con uniforme militar, Zelenksi no descartó que Putin trate de apoderarse nuevamente de esa ciudad si es capaz de capturar la región del Dombás.

“Por eso es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla puede influir en el curso de toda la guerra”, aseguró Zelenski.

Anticipando una dura batalla próxima, el líder ucraniano hizo notar que en la región de Dombás están estacionados 44 mil militares ucranianos con experiencia bélica. “Son unos de los mejores militares que tenemos… hombres que han sobrevivido una gran guerra desde el inicio de 2014″.

Al mismo tiempo advirtió que “todos los países del mundo” deben estar preparados para la posibilidad de que Putin decida utilizar armas nucleares y químicas en el conflicto en Ucrania ante la resistencia que ha encontraron en Kiev.

“No sólo yo, todo el mundo, todos los países tienen que estar preocupados porque puede no ser información real, pero puede ser verdad…Armas químicas, deberían hacerlo, podrían hacerlo, para ellos y la vida del pueblo… Deberíamos pensar en no tener miedo, no tener miedo, pero estar preparados. Pero esa no es una pregunta para Ucrania, no sólo para Ucrania sino para todo el mundo, creo”, respondió el presidente ucraniano.

Su preocupación es compartida por Washington. “Dada la desesperación potencial del presidente Putin y los líderes rusos, dados los reveses que han enfrentado militarmente hasta ahora, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento”, declaró el jueves el director de la CIA, Bill Burns.

Al final de la entrevista, el periodista de CNN, Jake Tapper, le preguntó a Zelenski si Ucrania ganaría la guerra. “Sí, por supuesto, y lo hará”.