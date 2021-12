bell hooks, escritora y feminista negra, fallece a los 69 años de edad

Gloria Jean Watkins, autora pionera, educadora y activista negra mejor conocida como bell hooks, cuyas exploraciones sobre cómo la raza, el género, la economía y la política se entrelazaban, falleció este miércoles a los 69 años de edad.

En un comunicado emitido a través de William Morrow Publishers, la familia de hooks anunció que murió este día en Berea, Kentucky, hogar del centro Bell Hooks en Berea College. Los detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

“Ella era una persona gigante, sensata que vivía según sus propias reglas y decía su propia verdad en una época en la que las personas negras, y las mujeres especialmente, no se sentían capacitadas para hacer eso”, comentó la doctora Linda Strong-Leek, una cercana amiga y ex rectora de Berea College, quien escribió un correo electrónico a The Associated Press. “Fue un privilegio conocerla, y el mundo es un lugar más pequeño hoy porque ella se ha ido. Nunca habrá otra bell hooks“.

A partir de la década de 1970, hooks publicó decenas de libros que ayudaron a dar forma al discurso popular y académico. Sus obras notables incluyen ¿Acaso no soy yo una mujer? Las mujeres negras y el feminismo, Teoría feminista: del margen al centro y Todo sobre el amor: nuevas visiones. Al rechazar el aislamiento del feminismo, los derechos civiles y la economía en campos separados, creía en la comunidad y la conectividad y en cómo el racismo, el sexismo y la disparidad económica se refuerzan mutuamente.

Entre sus expresiones más famosas estaba su definición de feminismo, que ella llamó “un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión”.

hooks enseñó en numerosas escuelas, incluidas la Universidad de Yale, Oberlin College y City College of New York. Se unió a la facultad de Berea College en 2004 y una década más tarde fundó el centro que lleva su nombre, donde “muchas y variadas expresiones diferentes pueden prosperar”.

Gloria Jean Watkins nació en 1952 en la ciudad segregada de Hopkinsville, Kentucky, y más tarde se puso el seudónimo bell hooks en honor a su bisabuela materna Bell Blair Hooks. La autora escribía su nombre en minúsculas para diferenciarse de ella. Le encantaba leer desde una edad temprana, se especializó en inglés en la Universidad de Stanford y recibió una maestría en inglés de la Universidad de Wisconsin, donde comenzó a escribir ¿Acaso no soy yo una mujer?

Sus primeras influencias variaron desde James Baldwin y Sojourner Truth hasta el reverendo Martin Luther King Jr.

“Martin Luther King fue mi maestro para comprender la importancia de mi amada comunidad. Tenía una profunda conciencia de que las personas involucradas en instituciones opresivas no cambiarán las lógicas y prácticas de dominación sin un compromiso con aquellos que luchan por una mejor manera de hacer las cosas“, dijo en una entrevista que se publicó en Appalachian Heritage en 2012.

hooks examinó cómo los estereotipos influyen en todo, desde las películas (“la mirada de oposición”) hasta el amor, y escribió en Todo sobre el amor que “mucho de lo que nos enseñaron sobre la naturaleza del amor no tiene sentido en lo que respecta a la vida diaria”. También documentó extensamente la identidad colectiva y el pasado de las personas negras en las zonas rurales de Kentucky, una parte del estado que a menudo se describe como mayoritariamente blanca y homogénea.

“Rindo homenaje al pasado como un recurso que puede servir como base para que revisemos y renovemos nuestro compromiso con el presente, para hacer un mundo donde todas las personas puedan vivir plenamente y bien, donde todos puedan pertenecer”, escribió. en Pertenencia: una cultura de lugar.