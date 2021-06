El ‘misterio’ del origen del COVID puede terminar aislando a China, señalan en EU

China se arriesgará al aislamiento internacional si no permite una investigación “real” en su territorio sobre los orígenes del virus que causó la pandemia COVID-19, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Los comentarios de Sullivan siguen al llamado de la semana pasada de los líderes del G7, incluido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para otra investigación sobre cómo se originó el virus. El mes pasado, Biden ordenó a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que “redoblara” sus esfuerzos para determinar de dónde provenía el coronavirus y que informara en 90 días.

El objetivo es presentar a China “una opción difícil: o permitirán, de manera responsable, que los investigadores hagan el trabajo real de averiguar de dónde vino esto, o enfrentarán el aislamiento en la comunidad internacional”, aseveró Sullivan en una entrevista en “Fox News Sunday”.

Estados Unidos continuará presionando en cooperación con sus aliados y socios “hasta que lleguemos al fondo de cómo llegó este virus al mundo y quién tiene la responsabilidad de ello”.

China ha rechazado la teoría de que el virus se originó en un laboratorio en Wuhan, la ciudad china donde se reportaron los primeros casos.

Se espera que la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente envió una misión a China para informar sobre los orígenes del virus, lidere una segunda investigación por separado del esfuerzo de inteligencia de Estados Unidos.

“En este momento no vamos a emitir amenazas o ultimátums”, dijo Sullivan en “State of the Union” de CNN. Si China no cumple con sus obligaciones, “tendremos que considerar nuestras respuestas en ese momento y lo haremos en concierto con aliados y socios”, dijo.

“No vamos a aceptar simplemente que China diga que no”, dijo Sullivan.