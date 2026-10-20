Mundo Mezcal edición 2026 conecta a productores con nuevos mercados y fortalece la industria de destilados

La segunda edición de Mundo Mezcal 2026 abrió sus puertas en la Ciudad de México como un espacio de encuentro para productores, artesanos, cocineras tradicionales y representantes de los sectores turístico y empresarial vinculados con el agave. El festival buscó fortalecer la promoción de los destilados mexicanos, generar oportunidades comerciales y conectar a los integrantes de la industria con nuevos mercados.

La agenda incluyó exposiciones, gastronomía, música, actividades culturales y encuentros de negocios, además de una jornada académica con conferencias y talleres especializados. En esta edición participaron productores de más de nueve estados, con una oferta que abarcó mezcal, tequila, bacanora, raicilla y otros destilados tradicionales.

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Durante la conferencia de prensa inaugural, empresarios, invitados especiales y representantes de los gobiernos federal y estatales destacaron la importancia de impulsar la industria del agave, fortalecer las oportunidades comerciales y promover la riqueza cultural, gastronómica y turística de México. Los participantes coincidieron en que estas bebidas forman parte de la identidad nacional y en que el encuentro representa una plataforma para vincular a productores, artesanos y empresas con nuevos mercados, fomentar el intercambio de conocimientos y generar oportunidades de desarrollo económico para las comunidades productoras.

De acuerdo con los organizadores, la edición de 2025 reunió a más de 8 mil asistentes y 400 expositores. Para 2026, el encuentro contempló una superficie de exposición de 7000 mts y cerca de 60 millones de pesos en derrama económica.

Entre los principales objetivos del festival destacó el fortalecimiento de vínculos comerciales entre productores, distribuidores, restaurantes y compradores, así como la difusión de los procesos de elaboración y la diversidad de los destilados mexicanos.

“Nos enorgullece ser los presentadores de Mundo Mezcal por segundo año consecutivo, una iniciativa que reconoce nuestras raíces, impulsa el talento mexicano y abre nuevas oportunidades para que nuestras tradiciones lleguen a más públicos y mercados. México tiene una riqueza cultural extraordinaria, personas trabajadoras y emprendedoras, y productos capaces de competir y destacar en cualquier parte del mundo. Muchas veces, lo que hace falta es abrir puertas, generar oportunidades y acompañar a quienes están dispuestos a aprovecharlas, creyendo en las personas, reconociendo su esfuerzo e impulsándolas para que lleguen más lejos” señaló José Manuel Azpiroz.

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Como estado invitado de honor, Tamaulipas participó con una delegación de productores de mezcal, artesanos y representantes de su oferta regional. Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, destacó que la entidad cuenta con 11 municipios comprendidos en la denominación de origen del mezcal y otros 11 en la del tequila.

En entrevista con El Financiero, el funcionario señaló que 17 productores de mezcal tamaulipecos participaron en el encuentro y obtuvieron siete medallas durante la primera jornada: tres de oro, tres de plata y una de bronce. Asimismo, destacó una inversión cercana a 8 millones de pesos impulsada por el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal, para fortalecer la capacitación, certificación, sustentabilidad y promoción de los productores.

La estrategia articuló esfuerzos de las secretarías de Turismo, Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, mediante acciones que incluyeron asesoría para cumplir con las regulaciones, registro de marcas y obtención de códigos de barras. El objetivo, explicó Hernández Rodríguez, fue ampliar los canales de distribución, facilitar el acceso a supermercados y explorar oportunidades de exportación para fortalecer la economía de las comunidades productoras y consolidar al mezcal como un atractivo turístico de Tamaulipas.

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Por su parte, Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, consideró que Mundo Mezcal representó una oportunidad para vincular a los productores con restaurantes, distribuidores y organismos de certificación. También resaltó la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), cuya delegación de restauranteros acudió para conocer nuevas etiquetas e identificar opciones para incorporarlas a sus cartas.

Con cerca de 60 mil fondas y restaurantes, la capital representa un mercado relevante para los destilados mexicanos y una plataforma de promoción ante visitantes nacionales e internacionales. Martínez Velázquez señaló que la gastronomía contribuye a dar visibilidad a bebidas tradicionales que no siempre están disponibles en los canales comerciales convencionales. Por ello, destacó la importancia de fortalecer las alianzas entre productores y establecimientos, donde los consumidores pueden descubrir nuevos sabores y conocer la diversidad de estas bebidas.

El funcionario también subrayó que el mezcal se distingue por la variedad de agaves, las técnicas de elaboración y las tradiciones regionales, características que favorecen la diversificación de la oferta gastronómica y turística de la capital.

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A su vez, Heraclio Lucas, especialista en destilados tradicionales, destacó la riqueza que ha descubierto al recorrer comunidades productoras de distintas regiones del país. Además del mezcal, mencionó bebidas como el bacanora y la raicilla, cuyas características dependen de las especies vegetales utilizadas, los procesos de cocción, fermentación y destilación, así como de los conocimientos de cada maestro productor.

Para Lucas, el valor de estos productos reside en su vínculo con las comunidades y en las prácticas transmitidas entre generaciones. En ese sentido, consideró que Mundo Mezcal funcionó como una ventana para acercar los destilados tradicionales a nuevos consumidores y abrir oportunidades comerciales para los productores de pequeña escala. El especialista destacó el acercamiento con restaurantes y distribuidores como una oportunidad para que los productores den a conocer sus propuestas, amplíen su presencia en el mercado y encuentren nuevos espacios de comercialización. Asimismo, señaló que el interés de los consumidores por conocer el origen de las bebidas y sus métodos de elaboración puede favorecer a quienes preservan las técnicas tradicionales.

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Con una agenda que combinó negocios, capacitación, cultura y gastronomía, Mundo Mezcal 2026 buscó consolidarse como un punto de encuentro para la industria de los destilados mexicanos. El desafío consiste en transformar la exposición y los vínculos generados durante el festival en oportunidades comerciales sostenibles que contribuyan al desarrollo de los productores y sus comunidades.