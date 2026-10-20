El futuro de las finanzas exige un liderazgo entre generaciones

La inteligencia artificial está transformando las decisiones financieras, los riesgos económicos y geopolíticos obligan a replantear estrategias y las organizaciones enfrentan una creciente presión para innovar y mantenerse competitivas. Sin embargo, en medio de esta transformación tecnológica, existe un desafío que merece especial atención: la capacidad de integrar distintas generaciones para construir un liderazgo empresarial más sólido y preparado para el futuro.

Hoy, Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z conviven en las organizaciones, aportando experiencias, conocimientos y perspectivas desarrolladas en contextos económicos y tecnológicos diferentes. Esta diversidad representa una oportunidad extraordinaria, pero también exige nuevas formas de colaboración y toma de decisiones.

El verdadero desafío no consiste en determinar qué generación está mejor preparada para dirigir el futuro, sino en reconocer que ninguna posee, por sí sola, todas las respuestas. La experiencia no es exclusiva de una edad, como tampoco lo son la innovación o la capacidad de adaptación.

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En el ámbito financiero, esta reflexión adquiere especial relevancia. Las decisiones sobre inversión, administración de riesgos, transformación digital, sostenibilidad y asignación de capital requieren combinar visión estratégica, conocimiento institucional, pensamiento crítico y apertura a nuevas herramientas tecnológicas.

El liderazgo intergeneracional, por tanto, ha dejado de ser solamente un tema de gestión del talento para convertirse en un factor de competitividad y continuidad empresarial.

Las organizaciones necesitan aprovechar el conocimiento acumulado de quienes han enfrentado distintos ciclos económicos, al mismo tiempo que incorporan nuevas perspectivas capaces de cuestionar paradigmas, identificar oportunidades y acelerar la transformación.

Esto implica fomentar el intercambio de conocimientos, fortalecer los mecanismos de sucesión, promover la colaboración entre generaciones y construir estructuras de gobierno corporativo que favorezcan decisiones informadas y una visión de largo plazo.

En este contexto, el XXXVIII Simposium IMEF Grupo Ciudad de México, bajo el lema “Finanzas Inteligentes: Donde converge experiencia, innovación y futuro”, abrirá un espacio de reflexión sobre los desafíos que están redefiniendo el liderazgo financiero y empresarial.

A través de conferencias y conversaciones sobre inteligencia artificial, transformación de la función financiera, innovación, resiliencia y sostenibilidad, el encuentro buscará conectar distintas perspectivas sobre las decisiones que las organizaciones deberán enfrentar en los próximos años.

Uno de sus momentos centrales será el panel “Viendo al futuro: cuatro generaciones, una visión compartida”, que reunirá a representantes de distintas generaciones para explorar cómo la experiencia, el pensamiento innovador y las nuevas tecnologías pueden complementarse en la construcción del futuro empresarial.

La celebración de los 65 años del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas brinda un significado especial a esta conversación. A lo largo de más de seis décadas, el IMEF ha acompañado la evolución económica y financiera de México, consolidándose como un espacio de intercambio de conocimientos, formación de líderes y reflexión sobre los desafíos del país.

Hoy, esa trayectoria también plantea una responsabilidad: conectar el conocimiento de quienes han construido nuestras instituciones con las ideas y aspiraciones de quienes asumirán su conducción en los próximos años.

Porque el futuro de las finanzas no dependerá únicamente de quién domine las nuevas tecnologías, sino de quién tenga la capacidad de integrar conocimiento, experiencia e innovación para tomar mejores decisiones.

El próximo viernes 23 de octubre de 2026, en el Hotel Marquis Reforma y en modalidad híbrida, el XXXVIII Simposium IMEF Ciudad de México reunirá a líderes y especialistas para reflexionar sobre este desafío compartido: construir, desde distintas generaciones, el futuro de las finanzas y de los negocios en México.