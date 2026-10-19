Interceramic impulsa su crecimiento con innovación, disciplina financiera y transformación digital

En un entorno marcado por el incremento de costos, la transformación tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo, Interceramic apuesta por un modelo de crecimiento basado en la innovación, la diversificación de productos y el fortalecimiento de su red comercial, con el objetivo de consolidar su posición en el mercado y mantener una rentabilidad sostenible.

En entrevista con El Financiero, León Felipe Lugo Aranda, director ejecutivo de Finanzas y Operaciones de Interceramic, explicó que el desempeño de la compañía responde a una estrategia que combina mayores volúmenes de venta, un conocimiento más profundo del consumidor y una administración responsable de los recursos.

León Felipe Lugo Aranda, director ejecutivo de Finanzas y Operaciones de Interceramic (Nicolas Tavira)

“El crecimiento sostenible tiene que traducirse en rentabilidad y generación de flujo”, señaló el directivo, al destacar la importancia de aprovechar la capacidad instalada y fortalecer categorías complementarias, como los muebles de baño.

Uno de los principales desafíos para la industria es enfrentar las presiones derivadas del encarecimiento de materias primas y servicios logísticos. Ante este escenario, Interceramic ha concentrado sus esfuerzos en modernizar sus procesos productivos, desarrollar nuevos productos y mantener un control de costos y gastos.

La tecnología ocupa un lugar estratégico en la evolución de Interceramic. (Nicolas Tavira)

Lugo Aranda explicó que no siempre es posible trasladar los incrementos al consumidor, por lo que resulta indispensable contar con una estructura operativa capaz de responder a estas condiciones sin comprometer la competitividad.

La tecnología ocupa un lugar estratégico en la evolución de Interceramic. La compañía desarrolla herramientas digitales que permiten conocer mejor las preferencias de sus consumidores, agilizar los procesos comerciales y ofrecer una atención más personalizada.

Entre sus principales iniciativas destaca Tienda 360, una plataforma desarrollada internamente que integra distintas etapas de la experiencia de compra, desde la selección de materiales y el diseño de espacios hasta el seguimiento de pedidos, la facturación y el servicio posventa.

A través de dispositivos móviles, los asesores pueden consultar información comercial, presentar propuestas de diseño y visualizar cómo lucirán los productos en diferentes espacios, facilitando las decisiones de los clientes.

“La tecnología debe ayudarnos a entender dónde está la demanda, cómo se comporta el consumidor y dónde tenemos oportunidades para operar con mayor eficiencia”, afirmó.

Para la compañía, estas inversiones representan una oportunidad para fortalecer la relación con sus consumidores y transformar la manera en que interactúan con sus productos y servicios.

La relación con sus consumidores y transformar la manera en que interactúan con sus productos y servicios. (Nicolas Tavira)

En el ámbito industrial, la innovación también contribuye a reducir desperdicios, mejorar la calidad y disminuir la huella de carbono, integrando criterios de sostenibilidad a su estrategia de negocio.

Interceramic apuesta por la adaptación y nuevas oportunidades

Respecto a las perspectivas del sector, Lugo Aranda identificó como variables prioritarias la actividad de la construcción y la vivienda, la inflación, el tipo de cambio y la evolución de los canales digitales de comercialización.

Frente a estas condiciones, Interceramic busca mantener flexibilidad financiera para continuar invirtiendo y aprovechar oportunidades de crecimiento. Las alianzas estratégicas también forman parte de esta visión, particularmente cuando permiten complementar capacidades y ampliar su propuesta de valor.

Esta evolución también se refleja en su séptima participación en Nova Gaia, donde la compañía busca trascender la exhibición tradicional de productos para impulsar experiencias de cocreación e inspiración de nuevos espacios.

Para Lugo Aranda, la fortaleza financiera no se limita a obtener buenos resultados, sino a desarrollar la capacidad de adaptación necesaria para enfrentar los desafíos del mercado, manteniendo la innovación, el diseño y la experiencia del cliente como elementos centrales de su crecimiento.

Para más información www.interceramic.com. Visítenos en CDMX y Área Metropolitana