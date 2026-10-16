SafeBrok abre 80 vacantes de coordinadores de equipo en México y Estados Unidos

SafeBrok México anunció la apertura de 80 vacantes de coordinadores de equipo en el sector inmobiliario, dirigidas a profesionales de las principales ciudades de México y Estados Unidos. La convocatoria forma parte de la expansión de la firma española en Norteamérica, impulsada desde el inicio de sus operaciones formales en el mercado mexicano en enero de 2026.

La estrategia de contratación acompaña el crecimiento de su modelo de franquicias. SafeBrok superó las 100 franquicias vendidas y cuenta con más de 200 profesionales en su equipo comercial en México, cifras que reflejan el avance de su estructura operativa y su presencia en el mercado nacional.

La apertura de posiciones ocurre en un entorno en el que la planeación patrimonial mantiene su relevancia. El 24 de septiembre, el Banco de México mantuvo su tasa de referencia en 6.5%, una decisión que aporta elementos de referencia para quienes evalúan proyectos de inversión y construcción de patrimonio a largo plazo.

Cortesía cliente.

Empleo SafeBrok México: tecnología y desarrollo profesional

Uno de los elementos de la estrategia de crecimiento de SafeBrok es la incorporación de inteligencia artificial para fortalecer la atención al cliente y mejorar la productividad de sus equipos.

Recientemente, la compañía presentó AI Force Management, un departamento dedicado a capacitar a sus colaboradores en el uso seguro de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de optimizar procesos, reducir tareas repetitivas y facilitar el trabajo comercial.

Para quienes buscan trabajar en SafeBrok, esta iniciativa representa una oportunidad de desarrollar habilidades tecnológicas dentro de una organización con presencia internacional.

SafeBrok impulsa proyectos inmobiliarios en el sureste mexicano, Riviera Nayarit y Valle de México. Su línea Smart Green integra desarrollos enfocados en planeación territorial, entorno natural y calidad de vida.

El 24 de septiembre, la compañía presentó Smart Green City, su proyecto de mayor escala, mediante eventos simultáneos en Ciudad de México, Guadalajara y San Luis Potosí.

Ubicado en la península de Yucatán, el desarrollo destina más del 70% de su superficie a reserva natural y comenzó la comercialización de Fundadores, su primera etapa. La empresa también reportó entregas de lotes residenciales con servicios disponibles a pie de lote.

Vacantes de coordinador de equipo en México 2026: perfil y plan de carrera

Las oportunidades laborales están dirigidas a profesionales con experiencia en comercialización inmobiliaria, coordinación de equipos y gestión patrimonial.

Quienes se incorporen en México tendrán como sede las oficinas de la compañía en Torre Cuarzo, sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México, y acceso a un plan de carrera comercial, capacitación continua mediante la metodología MAFi y herramientas tecnológicas para sus actividades.

La proyección internacional también forma parte de la propuesta de empleo, al integrarse a una red de gestores financieros y patrimoniales con presencia en Europa y América.

“SafeBrok es una empresa internacional que llegó a América para quedarse. Estamos desarrollando proyectos pensados desde cero y apostando por la tecnología para darle al cliente una experiencia distinta, y eso solo es posible con un equipo que crece con nosotros. Buscamos coordinadores con experiencia en asesoría patrimonial y desarrollos inmobiliarios que quieran dar su siguiente paso profesional en una compañía sólida y en expansión”, afirmó Gustavo Mendoza, director general de SafeBrok México.

Los interesados en conocer cómo aplicar a las vacantes de SafeBrok pueden enviar su candidatura a reclutamiento@safebrok.ai.