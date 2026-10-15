Fintoc apuesta por el mercado de cobros recurrentes, un segmento que mueve más de $266 mil millones trimestrales vía domiciliación bancaria

Fintoc anunció el lanzamiento de su solución de cobros recurrentes en México, con la que busca ampliar su presencia entre empresas de crédito, aseguradoras, compañías de servicios y negocios con modelos de suscripción.

El lanzamiento ocurre en un mercado que ya procesa volúmenes significativos. De acuerdo con cifras del Banco de México, durante el primer trimestre de 2026 se realizaron 47.7 millones de domiciliaciones bancarias por un monto de 266,148 millones de pesos.

Para las empresas que dependen de ingresos periódicos, sin embargo, iniciar el cobro es solo una parte del problema. Los rechazos y retrasos pueden afectar el flujo de efectivo y obligar a los equipos financieros y operativos a dedicar recursos al seguimiento y recuperación de pagos pendientes.

Es en ese punto donde Fintoc busca competir. La compañía está incorporando pagos recurrentes a la infraestructura que ya opera en México para que sus clientes puedan administrar desde un mismo lugar tanto el cobro como el seguimiento de las transacciones que no se completan.

“En México, el reto de los pagos recurrentes ya no es solamente cómo iniciar un cobro, sino qué pasa cuando ese cobro falla. Para empresas que dependen de ingresos mensuales, recuperar esos pagos todavía puede requerir mucha operación manual. Queremos que la tecnología se encargue de esa parte y que los equipos puedan concentrarse en hacer crecer su negocio”, señaló Fausto Sainz, Country Manager de Fintoc en México.

La solución contempla cobros recurrentes mediante domiciliación bancaria y tarjetas, con montos fijos o variables según el modelo de negocio. También permite activar suscripciones mediante Apple Pay y Google Pay.

Uno de los principales focos está en lo que ocurre cuando un pago es rechazado. La plataforma informa el motivo del fallo y puede realizar reintentos programados en momentos en los que estima una mayor probabilidad de éxito. Si el pago continúa pendiente, permite generar alternativas para regularizar mediante tarjeta, SPEI o efectivo, sin modificar los siguientes ciclos de cobro.

Opens in new window Cortesía cliente.

Inteligencia artificial para operar pagos

La automatización se complementa con las capacidades de inteligencia artificial que Fintoc está incorporando a su plataforma. A través de Luna, su agente de IA, los equipos pueden consultar y analizar pagos, revisar tasas de éxito e investigar transacciones utilizando lenguaje natural. El agente también puede ejecutar determinadas acciones, como gestionar reembolsos o crear CLABEs, dentro de los permisos habilitados para cada cuenta.

La compañía ha desarrollado además herramientas para conectar su infraestructura con agentes como ChatGPT y Claude, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos que integran y operan sus servicios.

“No queremos que la inteligencia artificial sea solamente una interfaz para consultar información. La oportunidad está en que pueda ayudar a operar pagos: entender qué está pasando, investigar un problema y ejecutar acciones dentro de los límites y permisos definidos por cada empresa”, agregó Sainz.

El lanzamiento de pagos recurrentes forma parte de una estrategia más amplia de Fintoc para aumentar la proporción de la operación financiera que sus clientes pueden gestionar sobre una misma infraestructura. En México, la compañía ya ofrece herramientas para recibir pagos, dispersar recursos y conciliar movimientos, apoyándose en su participación directa en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Con la nueva solución, Fintoc busca profundizar su presencia en sectores donde la cobranza periódica es una parte central del negocio, entre ellos crédito, seguros, educación, salud, servicios y plataformas de suscripción.

“Nuestra visión es que los equipos financieros puedan administrar una operación cada vez más grande sin que el trabajo manual crezca al mismo ritmo. Los pagos recurrentes amplían lo que pueden cobrar con Fintoc y la inteligencia artificial cambia la forma en que pueden operar esa infraestructura”, concluyó Sainz.