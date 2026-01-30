El Refugio, festival gastronómico de Grupo Anderson’s conquista una vez más a Cancún y se reafirma como la mejor fiesta del destino

Cancún volvió a ser el epicentro del entretenimiento el pasado 24 de enero con la celebración de El Refugio, el evento insignia de Grupo Anderson’s realizado en el Campo Riviera Cancún Golf & Resort. Reconocido como la mejor fiesta de Cancún, este festival gastronómico destacó por su exitoso formato All you can eat & drink, atrayendo tanto a locales como a visitantes que buscaban una experiencia completa de gastronomía, música y diversión.

Desde su apertura, el ambiente dejó claro por qué El Refugio se ha convertido en uno de los eventos más importantes en Cancún, combinando propuestas culinarias, actividades familiares y espectáculos en vivo en un mismo lugar.

Gastronomía ilimitada: una experiencia imperdible en Cancún

Uno de los grandes diferenciadores de El Refugio fue su oferta culinaria. Grupo Anderson’s reunió lo mejor de sus restaurantes más emblemáticos, entre ellos Porfirio’s, La Vicenta, Señor Frog’s, Ilios y Nicoletta, creando un recorrido gastronómico diverso y de alta calidad.

La experiencia se complementó con una barra de bebidas ilimitadas, respaldada por marcas como Casa Pedro Domecq, Diageo, Pernod Ricard y Nespresso, elevando cada brindis y posicionando al evento como un referente dentro de los festivales gastronómicos en Cancún.

Actividades y entretenimiento para toda la familia

El Refugio destacó por ofrecer actividades para todas las edades, reforzando su carácter familiar. Los asistentes disfrutaron de la rueda de la fortuna con vistas panorámicas de Cancún, además de atracciones como carrusel, muro para escalar, toro mecánico y bungee, que mantuvieron la energía del festival durante toda la jornada.

Música en vivo que encendió la noche

Al caer el sol, la atmósfera evolucionó hacia un espectáculo lleno de ritmo con MYST, un aclamado espectáculo musical que presenta clásicos en un formato nonstop, mezclando décadas de hits en inglés y español. Una experiencia energética que no solo se escucha, se vive.

El escenario alcanzó su punto más alto con Fey en concierto, quien hizo cantar y bailar al público con éxitos como “Media Naranja” y “Azúcar Amargo”. Como broche de oro, un espectacular show de fuegos artificiales iluminó el cielo, regalando uno de los momentos más memorables de la noche.

El 5º Torneo de Golf de Grupo Anderson’s: deporte y exclusividad

Previo al festival, se celebró la final del 5º Torneo de Golf de Grupo Anderson’s en el mismo Campo Riviera Cancún Golf & Resort, consolidándose como uno de los torneos de golf en Cancún más esperados. Con formato threesome, el evento combinó competencia, gastronomía y experiencias premium.

El primer lugar fue para Víctor Miranda, José Luis Juárez y Carlos Valverde, quienes recibieron el tradicional saco verde, el trofeo oficial y premios exclusivos.

El Refugio sigue marcando tendencia en Cancún

Con esta edición, El Refugio reafirma su posición como uno de los mejores eventos en Cancún y un referente en experiencias lifestyle. Grupo Anderson’s demuestra nuevamente su capacidad para crear celebraciones que elevan el estándar del entretenimiento en el destino.

La expectativa por El Refugio 2027 ya comienza a crecer. Para conocer más sobre próximos eventos, sigue las redes sociales de Grupo Anderson’s y mantente al tanto de las experiencias que continúan redefiniendo la forma de celebrar en el Caribe Mexicano.