Atizapán rinde homenaje a Fabián Gómez Calcáneo por resultados en seguridad

Durante el evento, el Presidente Pedro Rodríguez Villegas, destacó que el reconocimiento responde a una trayectoria marcada por la entrega, la lealtad y los resultados comprobables, subrayando que en el servicio público lo verdaderamente importante no es llegar a un cargo, sino trascender y dejar huella. En ese sentido, afirmó que son pocos los responsables de seguridad que concluyen su gestión con la frente en alto y con el respaldo ciudadano.

Homenaje al Teniente de Navío de la Secretaría de Marina (SEMAR), Fabián Gómez Calcáneo. (Nicolas Tavira)

“Hoy es un día importante para todas las corporaciones de seguridad, siempre he dicho, lo importante no es llegar sino trascender, dejar huella a nuestro paso, en cada puesto que ocupemos, porque cuántas veces un Comisario o un Secretario de Seguridad se puede retirar con la frente en alto y, sobre todo, recibir un reconocimiento por la labor realizada, tristemente muchos salen por la puerta de atrás, separados del cargo por corrupción”, afirmó el Alcalde.

Acompañado de la presidenta Honoraria del DIF Municipal, Paty Arévalo, el Presidente Municipal resaltó que durante la gestión de Gómez Calcáneo se obtuvieron logros irrefutables, entre ellos la reducción significativa del delito de robo de vehículo, así como avances sustanciales en la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

econocimiento al Teniente de Navío Fabián Gómez Calcáneo. (Nicolas Tavira)

En su mensaje, Fabián Gómez Calcáneo señaló que este acto no representa una despedida, sino el término de su “guardia” al frente de la corporación, periodo en el que se logró una transformación integral de la seguridad pública, destacando la recuperación de la confianza ciudadana y una reducción de 25 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, de acuerdo con mediciones del INEGI.

Mensaje de despedida. (Nicolas Tavira)

Asimismo, se informó que durante su administración se alcanzó una disminución histórica en diversos delitos: robo de automóvil, con el menos 70%; homicidios, menos 57%; robo a local comercial, cuya reducción fue del 30.70%; robo a transeúnte, con una baja del 43.06%; robo a casa habitación con menos 63.90%; y robo a transporte público con el 31.20% de disminución.

Al homenaje por el deber cumplido asistieron integrantes del Cuerpo Edilicio, así como Gerard Vázquez del Mercado, actual encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, quienes reconocieron la labor realizada y refrendaron el compromiso de mantener los avances alcanzados en materia de seguridad.