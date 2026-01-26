Mattel fortalece su operación en México con nueva alianza logística junto a DHL Supply Chain

Mattel, líder global en la industria juguetera, inició así una nueva etapa en su estrategia logística en el país con la operación desde el Mega Campus de DHL Supply Chain en Nextlalpan, Estado de México. Esta colaboración refuerza la presencia de Mattel en México y consolida una plataforma diseñada para responder a un mercado cada vez más dinámico y exigente.

La nueva operación destaca por su ubicación estratégica, su conectividad y una infraestructura de gran escala con estándares de clase mundial, lo que posiciona a Nextlalpan como un nodo clave para el desarrollo logístico e industrial del país. Para Mattel, esta iniciativa forma parte de una visión de largo plazo orientada a fortalecer su liderazgo en México y optimizar su cadena de suministro.

Mattel inicia operaciones logísticas junto a DHL Supply Chain (Lucía Flores)

El proyecto se suma a otras iniciativas relevantes de la compañía, como la ampliación y modernización de su planta de Montoi —la más grande de Mattel a nivel global por superficie—, y contempla un crecimiento estimado de alrededor del 7% en su operación logística. Asimismo, la nueva plataforma brinda la posibilidad de duplicar su capacidad logística actual, mejorar la gestión de la estacionalidad del negocio y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda en el mercado mexicano.

Gabriel Galván, director general de Mattel Latinoamérica. (Lucía Flores)

En entrevista, Gabriel Galván, director general de Mattel Latinoamérica, señaló que esta infraestructura permite consolidar una base operativa sólida y de clase mundial, preparada para responder tanto a la estacionalidad del negocio como al dinamismo del mercado mexicano. “La flexibilidad del espacio y la incorporación de tecnología de clasificación automatizada nos permiten ajustar capacidades, optimizar procesos y mantener altos niveles de eficiencia en periodos de alta demanda”, afirmó. Asimismo, destacó que la nueva plataforma logística contribuye a construir una cadena de suministro más resiliente al incorporar infraestructura de gran escala, procesos estandarizados y visibilidad en tiempo real para una mejor toma de decisiones.

La operación también integra una arquitectura tecnológica robusta orientada a la toma de decisiones estratégicas. “Nuestra prioridad es ofrecer una plataforma logística confiable que permita a Mattel operar con estabilidad, responder a la demanda y seguir creciendo en México, con la tranquilidad de contar con un socio preparado para acompañarlos en el largo plazo”, afirmó Mario Rodríguez de la Gala, presidente de DHL Supply Chain México.

Gabriel Galván Duque Alva, director general de Mattel Latinoamérica y Mario Rodríguez de la Gala, presidente de DHL Supply Chain México. (Lucía Flores)

Durante el evento se contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, quienes subrayaron la relevancia de la colaboración entre el sector público y privado como un motor clave para impulsar el crecimiento industrial y logístico de la región y del país.

Con esta alianza estratégica, Mattel y DHL Supply Chain consolidan una plataforma logística preparada para sostener el crecimiento del negocio, fortalecer la competitividad de México como hub industrial y responder de manera eficiente a las exigencias de un mercado en constante transformación.