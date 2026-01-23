INTERMODA recibe el distintivo Hecho en México por su impulso a la industria nacional

La Secretaría de Economía otorgó a INTERMODA el distintivo Hecho en México y Made in Mexico, en reconocimiento a sus procesos de manufactura responsables, su contribución al desarrollo sustentable y su papel en el fortalecimiento de la industria nacional. El reconocimiento fue entregado durante la inauguración de la edición 84 del evento, celebrada en Expo Guadalajara.

El distintivo fue otorgado por el director general de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, Alberto Uribe Camacho, quien destacó que este sello forma parte de la estrategia de política industrial del país para fortalecer las cadenas productivas, elevar la calidad de los bienes manufacturados y reducir la dependencia de importaciones, particularmente de Asia.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que el programa Hecho en México se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la competitividad de la industria nacional, al tiempo que promueve el consumo de productos fabricados en el país. Añadió que en los últimos meses se ha registrado una mayor incorporación de grandes empresas al programa, lo que refleja un cambio en la percepción del mercado sobre la capacidad productiva y la calidad de la industria mexicana.

Uribe Camacho destacó además el valor estratégico de la mano de obra nacional, especialmente la del estado de Jalisco, la cual —dijo— ha alcanzado niveles de especialización que permiten incrementar el valor agregado de los productos y competir en mercados internacionales. En ese contexto, señaló que el distintivo también funciona como un elemento diferenciador frente a proveedores asiáticos, cuyos costos bajos suelen estar asociados a esquemas de subsidio estatal.

En relación con el sector textil, del vestido y del calzado, el representante de la Secretaría de Economía explicó que las medidas antidumping implementadas por el gobierno federal comienzan a generar condiciones más equitativas de competencia. No obstante, precisó que los beneficios de estas acciones se reflejarán de manera gradual, en un horizonte estimado de hasta tres años, dependiendo de la capacidad de adaptación de cada industria.

Por su parte, el presidente de INTERMODA, Jorge Castellanos, subrayó la importancia de la alianza con el programa Hecho en México, la cual permitirá que los expositores cuyos productos sean fabricados o ensamblados en el país utilicen el distintivo oficial que certifica su origen. Esta iniciativa, dijo, fortalece la identidad del sector, incrementa su competitividad y refuerza el orgullo por lo hecho en México, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

INTERMODA se ha consolidado a lo largo de 42 años como el encuentro de moda más relevante de América Latina y como una plataforma estratégica para la profesionalización, la innovación y el desarrollo de negocios dentro de la industria. En esta edición, bajo el lema “Sabemos de moda, hacemos negocios”, el evento reafirma su papel como motor del crecimiento comercial al reunir en un solo espacio a diseñadores, fabricantes, compradores y tomadores de decisión.

Castellanos destacó también la relevancia de las alianzas estratégicas que fortalecen a los expositores, con especial énfasis en los espacios Trending e IM Impulsa, ubicados en el segundo piso del recinto, los cuales están enfocados en brindar visibilidad a nuevas marcas y al diseño de autor.

Como parte de las actividades, se anunciaron activaciones de pasarela en el Escenario de Experiencias, con la participación de marcas del pabellón Trending como Dulce Arías, Lorena Aguirre y Once Mares, así como firmas consolidadas que han participado en ediciones anteriores, entre ellas Paulina Luna y Jacobo Sin A. Estas presentaciones están dirigidas a compradores y profesionales del sector, en un formato ágil diseñado para ampliar el alcance comercial de las marcas participantes.

A la ceremonia inaugural asistieron autoridades estatales, representantes de la industria textil y del vestido, líderes empresariales e invitados especiales, quienes coincidieron en señalar a INTERMODA como un escaparate estratégico para el fortalecimiento de la moda mexicana y su posicionamiento en el mercado global.