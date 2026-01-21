Expo Real Estate México: el termómetro del negocio inmobiliario que marcará las inversiones en 2026

El mercado inmobiliario mexicano inicia 2026 con una consigna clara: invertir con foco en rentabilidad y plusvalía comprobable. Aunque el sector mantiene una demanda sólida y enfrenta precios al alza, las estrategias han evolucionado hacia activos capaces de ofrecer retornos constantes y sostenibles. De acuerdo con datos de Realty One Baja & Pacific, los rendimientos promedio del 6% continúan atrayendo capital hacia las regiones con mayor potencial de crecimiento del país, reforzando el interés por proyectos bien ubicados y con fundamentos financieros sólidos.

En este contexto, Expo Real Estate México se consolida como uno de los foros clave para entender hacia dónde se mueve la industria. Los días 25 y 26 de febrero, el Hotel Camino Real Polanco será sede del encuentro organizado por Grupo SG, que reunirá a inversionistas, desarrolladores, Fibras, fondos, brokers corporativos, especialistas en financiamiento y empresas de soluciones Proptech. El objetivo: analizar las oportunidades de negocio que definirán el ritmo del sector durante 2026 y agilizar la toma de decisiones en un entorno de mayor cautela.

La edición de este año integra una exposición con más de 100 empresas, el 6° Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias y una agenda de 50 workshops prácticos. Este formato busca ir más allá del networking tradicional, ofreciendo un espacio para contrastar proyectos en marcha con la realidad del mercado y evaluar su viabilidad desde una perspectiva integral.

Cortesía

Tras haber recibido más de 8,000 visitantes en 2025, la expectativa para 2026 es superar los 10,000 asistentes. Este crecimiento refleja la necesidad del sector por identificar qué se está construyendo, en qué zonas se concentran las mayores oportunidades y cómo ajustar los desarrollos a la demanda real en las distintas regiones del país.

“Expo Real Estate México se ha convertido en el lugar para entender hacia dónde se mueve el negocio. Hoy las decisiones se toman con datos frescos y el foro permite ver qué se está moviendo realmente a pesar del contexto”, señala Silvano Geler, CEO de Grupo SG.

Voces que mueven la industria

El congreso reunirá a referentes como Raúl Gallegos CEO de Fibra Next, tras el reciente debut de la firma en la Bolsa Mexicana de Valores; Robert Pulido, CEO de Mira Desarrollos; Bernardo Soto, director de Branson Development; e Ignacio Torres, fundador de 4S Real Estate. A ellos se suman Juan Pablo Palmieri, CEO de Quiiven; Hugo Issak, de Global Expert Group y fundador de Neuabitat; y Marisol Becerra, presidenta de MULIV.

Cortesía

La agenda incorpora también la visión de especialistas como Karim Goudaby, CEO de iad México; Mariuz Calvet, Chief Sustainability Officer de Santander; y Dulce Barosio, fundadora de Voces Estratégicas por el Planeta, entre otros líderes del sector.

De manera paralela, los workshops fomentarán un diálogo directo entre expertos y asistentes, con casos prácticos orientados a resolver retos operativos y estratégicos. En un año marcado por decisiones más analíticas, Expo Real Estate México busca convertirse en el punto de partida para definir dónde, cómo y cuándo invertir, trazando la hoja de ruta del negocio inmobiliario en 2026.