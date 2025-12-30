Telcel Empresas refuerza la digitalización de las compañías con soluciones de conectividad y gestión inteligente

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la tecnología se ha convertido en un habilitador clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Bajo esta premisa, Telcel Empresas, la unidad de negocio de Telcel enfocada en soluciones tecnológicas para organizaciones de todos los tamaños, consolida su propuesta para acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital.

Con el concepto de marca “Telcel Empresas, mi mejor decisión”, la compañía busca posicionarse como un aliado estratégico que ofrece soluciones confiables, fáciles de usar y adaptadas a las necesidades reales de cada negocio. El objetivo es claro: optimizar operaciones, reducir costos y fortalecer la productividad mediante herramientas tecnológicas que se integren de forma práctica al día a día empresarial.

Uno de los pilares de esta oferta es Gestión Vehicular Telcel, una solución diseñada para empresas que operan flotas y requieren mayor visibilidad y control sobre sus unidades. A través de funcionalidades como geolocalización en tiempo real, monitoreo y optimización de rutas, así como reportes de desempeño, las organizaciones pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones logísticas. Además, el sistema integra alertas y notificaciones sobre eventos relevantes, gestión de mantenimiento preventivo y correctivo, y opciones avanzadas como telemetría, medición de temperatura y combustible, así como videovigilancia para el monitoreo dentro y fuera de la cabina. Estas capacidades permiten atender retos comunes como rutas ineficientes, costos operativos elevados, falta de control sobre el comportamiento de los conductores y necesidades de seguridad y cumplimiento normativo.

En paralelo, Telcel Empresas impulsa la conectividad de las pequeñas y medianas empresas con Internet en tu Empresa, una solución de conectividad inalámbrica pensada para brindar flexibilidad y continuidad operativa. Este servicio aprovecha la Red 5G de Telcel.

La propuesta se complementa con la opción de integrar servicios empresariales adicionales directamente en la factura Telcel, permitiendo a las pymes optimizar recursos tecnológicos y simplificar la gestión administrativa. De esta forma, la conectividad se convierte en una herramienta estratégica que acompaña el crecimiento del negocio, sin importar dónde se encuentre la operación.

Con un enfoque positivo y centrado en beneficios, Telcel Empresas apuesta por soluciones que combinan tecnología confiable, facilidad de uso y escalabilidad. Para las compañías que buscan mejorar su desempeño operativo y fortalecer su infraestructura digital, la invitación es clara: descubrir cómo Telcel Empresas puede optimizar su negocio, activar una solución hoy y conocer todas las funcionalidades disponibles.