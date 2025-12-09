Aspen Snowmass acelera inversiones y redefine el turismo invernal para la temporada 2025–2026

Aspen Snowmass, uno de los destinos alpinos más influyentes de Estados Unidos por captación turística internacional, abrió oficialmente la temporada de invierno 2025–2026 con una estrategia que combina infraestructura, gastronomía, cultura y sostenibilidad. El complejo, junto con la ciudad de Aspen, genera un impacto económico superior a los 1,400 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Colorado Tourism Office, consolidándose como un motor clave para la economía de Colorado.

Para este ciclo, la operación del resort está marcada por el avance de Aspen One, un programa de inversión de 80 millones de dólares orientado a movilidad, experiencia del visitante y reducción de huella ambiental. Entre las mejoras destaca el nuevo Elk Camp Six-Pack, un telesilla de seis plazas que disminuye tiempos de espera y mejora el flujo hacia diferentes zonas de la montaña. A ello se suma la renovación del Cirque T-Bar, que duplicó su capacidad para acceder a las áreas de terreno avanzado, así como la ampliación de terrazas y puntos de descanso, diseñados para absorber la demanda en los periodos de mayor carga turística.

Como cada año, diciembre representa el mes de mayor derrama económica. Con ocupaciones superiores al 85% en Aspen y Snowmass Village, la agenda incluye eventos de alto arrastre como Wintersköl, el festival comunitario más emblemático del destino; Winter Windows, iniciativa artística que activa corredores comerciales; y el tradicional Torchlight Parade & Fireworks, que reúne a miles de espectadores para despedir el año.

La oferta gastronómica también se fortalece como un diferenciador competitivo frente a otros destinos alpinos como Vail o Park City. El renovado Elk Camp Restaurant suma capacidad para 120 comensales adicionales, mientras que High Alpine introduce un menú rotativo de inspiración global para optimizar inventarios. La propuesta alpina de Alpin Room, la colaboración The Cabin x Veuve Clicquot y el concepto rápido-gourmet de The Hot Dogger amplían el espectro culinario para un visitante cada vez más exigente.

En enero, la atención internacional regresará a Aspen Snowmass con dos eventos de clase mundial: el Toyota U.S. Grand Prix, clave para la clasificación olímpica estadounidense, y los X Games Aspen, que celebran su 25 aniversario como uno de los mayores generadores de exposición mediática en deportes de acción.

El componente cultural también se mantiene como pilar económico. El programa ArtUP, con obras de Ed Ruscha en los lift tickets, refuerza la identidad artística del destino y contribuye a diversificar públicos fuera de los picos vacacionales.

En paralelo, Snowmass Village continúa posicionándose como un enclave de hospitalidad premium: 95% de su oferta hotelera opera bajo el formato ski-in/ski-out y mantiene inversiones en vivienda asequible y servicios para trabajadores estacionales, un factor crítico en la estabilidad operativa de la región.

Finalmente, Aspen Snowmass avanza hacia la transición energética con proyectos como Ullrhot, su primer restaurante totalmente eléctrico, previsto para 2026–2027, junto con estrategias internas para reducir emisiones y educar a la comunidad.

Con esta combinación de infraestructura, cultura, deporte y sostenibilidad, Aspen Snowmass busca no solo competir, sino liderar la evolución del turismo alpino en Norteamérica.