LuxuryLab Pop-Up Market 2025: A Weekend of Luxury, Culture, and Exclusive Experiences in Beverly Hills

Ciudad de México, noviembre de 2025. – LuxuryLab Global celebró con éxito la quinta edición de LuxuryLab Pop-Up Market 2025, un evento que reunió durante tres días lo mejor del lujo emergente en el icónico Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, ubicado frente a Rodeo Drive, una de las avenidas más exclusivas del mundo. La edición 2025, realizada del 21 al 23 de noviembre, consolidó a LuxuryLab Pop-Up Market como una de las plataformas más influyentes del lujo creativo en la región, al reunir talento latino, compradores internacionales, socialités, figuras clave de la industria y medios internacionales.

Con el respaldo del Consulado General de México en Los Ángeles y del Beverly Hills Conference & Visitors Bureau, esta edición subrayó la fuerza del diseño, la artesanía y la creatividad mexicana e internacional en uno de los epicentros globales del lujo.

El viernes 21 de noviembre se llevó a cabo el corte de listón oficial en la entrada principal del Beverly Wilshire contando con la presencia del Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutierrez y Julie Wagner CEO de Beverly Hills Conference and Visitors Bureau, seguido de una recepción inaugural, donde marcas, compradores, invitados especiales y prensa celebraron el inicio del Pop-Up Market.

Durante la ceremonia inaugural, el City Council de Beverly Hills entregó un reconocimiento especial a LuxuryLab Pop-Up Market, firmado por la Alcaldesa Sharona R. Nazarian, por ser el encargado de destacar y promover el talento mexicano en su plataforma. Este reconocimiento celebra la labor de LuxuryLab como puente cultural y creativo, que impulsa a diseñadores y marcas emergentes de México hacia audiencias globales de alto perfil. Es un testimonio del impacto de la plataforma en la proyección internacional del diseño y la artesanía mexicana, reafirmando su relevancia y liderazgo dentro del universo del lujo contemporáneo.

“LuxuryLab Pop-Up Market nació con la misión de abrir puertas al talento y crear conexiones que impulsen el crecimiento de las marcas hacia mercados internacionales. Esta edición en Beverly Hills marca un nuevo capítulo para la creatividad de diseñadores emergentes en la industria del lujo”, señaló Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Pop-Up Market durante el corte de listón.

Como parte del programa culinario, la noche cerró con una experiencia gastronómica exclusiva en Crustacean Beverly Hills, acompañada de un brindis presentado por Loco Tequila, que dio el toque festivo y sofisticado a la jornada.

LuxuryLab Pop-Up Market 2025

Durante todo el fin de semana, los invitados disfrutaron de experiencias concebidas para elevar la propuesta del Pop-Up Market, desde coctelería artesanal de Loco Tequila hasta el exclusivo Atelier by Morena Corazón y un lounge de hospitalidad con café, té y mimosas dentro del Beverly Wilshire.

Como parte de la agenda de lujo de tres días, los asistentes también vivieron experiencias únicas en Beverly Hills, incluyendo experiencias gastronómicas en restaurantes como Dante Beverly Hills y The Cheese Store of Beverly Hills, un VIP Art Tour en el Museo Mr. Brainwash, un VIP Jewelry Tour con Jason of Beverly Hills, un exclusivo Rodeo Drive Walking Tour con una visita agendada en la boutique Stefano Ricci, además de un almuerzo exclusivo en The Polo Lounge del emblemático The Beverly Hills Hotel, un VIP Luxury Car Tour por la zona y cerrando con una visita guiada en la icónica Mansión Greystone, donde numerosos videos musicales y películas de han sido filmadas. Sin duda Beverly Hills es el espacio donde las actividades son infinitas para disfrutar de un gran fin de semana.

El LuxuryLab Pop-Up Market transformó el Beverly Wilshire en un espacio boutique donde marcas de moda, joyería, diseño y lifestyle presentaron lo mejor de sus colecciones. La curaduría, liderada por Luisa Serna, destacó propuestas de marcas como: Alma de Sur, Daniela Califa, José Sánchez, Morena Corazón, Le Superbe, Sophie Simone, Zac Be, Aiyah y Biblioteca Activist Wear, entre otras como Casa del Agua, reafirmando la excelencia artesanal y la fuerza creativa del talento latinoamericano. Además, Ornare Beverly Hills participó en esta edición extendiendo una invitación especial a los invitados del Pop-Up para disfrutar de una tarde dedicada al diseño y a la champaña dentro de sus instalaciones.

LuxuryLab Pop-Up Market 2025

La presencia de la influencer mexicana Andy Benavides como invitada especial aportó visibilidad internacional y un importante impulso mediático al evento.

La sede elegida, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, ofreció un entorno ideal por su legado cinematográfico, su ubicación privilegiada y su elegante relación con la moda y la cultura de Beverly Hills. La sinergia entre el destino, el talento latino y el programa de hospitalidad contribuyó a crear un fin de semana inolvidable para marcas e invitados.

En 2025, el icónico hotel reafirmó su papel como punto de encuentro del lujo global al fungir como sede oficial de la quinta edición de LuxuryLab Pop-Up Market, fortaleciendo su posición como un referente internacional del estilo, la excelencia y la sofisticación.

Con presencia en ciudades como Dallas, Houston y ahora Beverly Hills, LuxuryLab Pop-Up Market continúa posicionándose como una plataforma que impulsa el talento nacional e internacional a través de experiencias exclusivas, diseño excepcional y activaciones dinámicas.

Cada edición, concebida como un evento de lujo de edición limitada, reafirma su misión de conectar creatividad, artesanía e innovación con audiencias globales de alto perfil.