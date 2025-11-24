Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel: un ícono de lujo, historia y hospitalidad en el corazón de Beverly Hills

Beverly Hills, California. Noviembre 2025 - Desde su inauguración en 1928, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel se ha consolidado como una de las propiedades más emblemáticas del mundo, combinando glamour atemporal, lujo accesible y un servicio inigualable. Ubicado estratégicamente en la intersección de Wilshire Boulevard y Rodeo Drive, este legendario hotel se ha convertido en el punto de encuentro predilecto para celebridades, figuras de la realeza y viajeros internacionales que buscan una experiencia exclusiva en Beverly Hills.

Una leyenda arquitectónica con casi un siglo de historia

Construido en estilo Renacimiento Italiano con influencias neoclásicas francesas, el hotel se erige sobre el antiguo terreno del Beverly Auto Speedway, un espacio histórico de entretenimiento local antes del auge de Beverly Hills. A lo largo de las décadas, Beverly Wilshire ha sido intervenido por prestigiosos despachos de arquitectura como Walker & Eisen, Welton Becket & Associates, Richard Meier y Gensler, manteniendo un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

El hotel cuenta con 395 habitaciones, incluyendo 258 guest rooms y 137 suites, distribuidas en sus dos alas principales: Wilshire Wing (10 pisos) y Beverly Wing (14 pisos). Además, fue incorporado al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos en 1987, reforzando su relevancia cultural e histórica.

Protagonista del cine, la cultura pop y el lujo global

A lo largo de su historia, Beverly Wilshire ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Clueless, Sex and the City: The Movie, Valentine’s Day y Escape from the Planet of the Apes. Sin embargo, su fama mundial se consolidó como locación principal de la icónica película Pretty Woman, la cual continúa siendo parte esencial de su legado. El cóctel insignia del hotel, Feeling Pretty, un homenaje a este clásico del cine, es la bebida más popular de la propiedad, con más de 4,000 pedidos anuales.

Celebridades como Elvis Presley, Steve McQueen y Warren Beatty llegaron a residir en el hotel y, hasta la fecha, siguen recibiéndose cartas dirigidas a estas estrellas, un reflejo del cariño perdurable del público.

Experiencias excepcionales en bienestar y gastronomía

El galardonado spa del Beverly Wilshire, con más de 745 m², nueve salas de tratamiento y distintivos como un muro de agua que rodea la geoda de amatista más grande de California, ha sido reconocido con el Forbes Five-Star de manera ininterrumpida desde 2016.

La oferta gastronómica del hotel destaca por su sofisticación y creatividad.

Entre sus espacios más icónicos se encuentran:

CUT, el aclamado restaurante de carnes del chef Wolfgang Puck, diseñado por el célebre arquitecto Richard Meier y adornado con obras de John Baldessari y retratos de Martin Schoeller, con una propuesta centrada en cortes premium y productos locales.

THE Blvd, un elegante restaurante y lounge con terraza que ofrece vistas privilegiadas de Rodeo Drive.

The Pool Bar & Café, un espacio relajado y elegante junto a la piscina inspirada en la villa italiana de Sophia Loren.

Un símbolo contemporáneo de lujo y hospitalidad

Con más de 800 colaboradores, Beverly Wilshire continúa elevando el estándar de hospitalidad de lujo a nivel internacional. Su Penthouse Suite, ubicada en el piso 14, es una de las más grandes de Los Ángeles, con 465 m² y vistas panorámicas de 270 grados que abarcan desde Hollywood Hills hasta Downtown LA.

En 2025, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel fue sede de la quinta edición de LuxuryLab Pop Up Market, un encuentro que reúne a lo mejor del diseño, la moda y el lifestyle premium. La elección del hotel como anfitrión reafirma su posición como epicentro de sofisticación, innovación y experiencias exclusivas, así como su relevancia dentro de la industria global del lujo.

Casi un siglo después de su apertura, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel sigue siendo un referente indiscutible de sofisticación, historia y servicio impecable, reafirmando su estatus como uno de los hoteles más prestigiosos y reconocidos del mundo.