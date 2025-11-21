Converse introduce la 1908 Bronco Boot: diseño con raíz histórica y mirada contemporánea

Converse presenta la 1908 Bronco Boot, pieza central del segundo capítulo de la colección 1908, desarrollada en colaboración con Tyler, The Creator. Esta línea retoma el año de origen de la firma para construir un puente entre su pasado industrial y el mercado actual, donde el consumidor exige productos con carácter, propuesta visual sólida y valor cultural.

El primer lanzamiento de la serie recuperó los modelos Naut-1 y Jogger, mostrando el interés de la compañía por revisitar formas provenientes del universo marítimo y atlético. La nueva etapa lleva esa exploración a una zona distinta: el calzado utilitario que la marca produjo antes de convertirse en referente del deporte y del streetwear.

La 1908 Bronco Boot surge de una revisión profunda del archivo, tratado por Tyler como un laboratorio en constante evolución. De ese enfoque nace una silueta que mezcla códigos clásicos con soluciones actuales. El diseño incorpora un tope moldeado con textura de diamante, un upper seccionado que añade volumen y una suela con tacos marcados que aporta estabilidad. Cada elemento fue seleccionado para ofrecer presencia visual y rendimiento en entornos urbanos.

Converse Boot

Los materiales juegan un papel clave: pieles y gamuzas de alta calidad generan profundidad tonal y una sensación táctil distintiva, mientras que detalles como agujetas redondas, herrajes metálicos y costuras expuestas subrayan el trabajo artesanal detrás del modelo. El interior incorpora acolchado en cuello y lengüeta para garantizar comodidad, y el patrón de la suela fue diseñado para asegurar tracción en distintos terrenos. A la par, Converse introduce guiños a su herencia con elementos como un refuerzo lateral y proporciones que remiten al ADN de los Chuck Taylor, integrándose de manera natural sin restar protagonismo ni limitar la identidad contemporánea de la bota.

CONVERSE BRONCO BOOT

La propuesta dialoga con un antecedente directo: el Mud Chunk de los años 90, un híbrido pensado para soportar terrenos exigentes y al mismo tiempo integrarse al estilo urbano. Esa mezcla de resistencia y estética marcó una etapa en la que la ropa técnica comenzó a influir en la moda de calle. La Bronco Boot retoma esa energía, la depura y la adapta a sensibilidades contemporáneas.

El lanzamiento incluye cuatro combinaciones: Pear Sorbet, confeccionado en lona refinada; además de Aspen Green, Emperador y Black, elaborados en piel para mayor durabilidad. Todos los pares llegarán a Converse.com.mx el 18 de noviembre.

Con esta incorporación, Converse refuerza su estrategia de rescatar su legado más profundo —anterior incluso a su presencia en canchas y skateparks— para convertirlo en un producto relevante para un público que valora historia, diseño contemporáneo y funciones adaptadas a la vida diaria.