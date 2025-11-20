LatamDigital Conecta: Tour México celebra el talento que impulsa el futuro digital de Latinoamérica

En un contexto donde la transformación digital avanza a ritmo acelerado, México volvió a posicionarse como un actor clave en la construcción del ecosistema tecnológico regional. La más reciente edición de #LatamDigital Conecta: Tour México – Rumbo a los Premios 2026, organizada por Interlat Digital, se consolidó como un espacio de encuentro para líderes del sector, especialistas en innovación, marcas influyentes y profesionales que hoy definen el rumbo de la economía digital latinoamericana.

Realizado en Porfirio’s Toreo, el encuentro convirtió al icónico restaurante en un punto de convergencia para el talento digital mexicano. Entre los invitados sobresalió la participación de Grupo Anderson’s, que en los últimos años ha logrado destacarse por su capacidad de integrar creatividad, tecnología y visión estratégica en un sector tan competitivo como el gastronómico. Su presencia no pasó desapercibida: la compañía ha conquistado por cuatro años consecutivos los Premios Latam Digital, lo que confirma su liderazgo en comunicación, diseño de experiencias y estrategia multiplataforma.

#LatamDigital Conecta: Tour México .

La jornada abrió con mensajes de Paula Andrea Arias, directora de Interlat, y Luis Carlos Chaquea, CEO de la firma, quienes enfatizaron la necesidad de fortalecer comunidades digitales que impulsen un crecimiento sostenible. Ambos subrayaron que la colaboración entre países, instituciones y empresas será decisiva para que Latinoamérica acelere su integración a la economía global basada en datos, innovación y eficiencia tecnológica. En ese marco, Interlat anunció que México será el País Invitado de Honor en los Premios Latam Digital 2026, reconocimiento presentado por Estefanía Capdeville, quien destacó el rol creciente del país en la adopción de soluciones digitales y el desarrollo de talento especializado.

Uno de los momentos más relevantes del evento fue el panel “El presente y futuro digital de Latinoamérica”, moderado por Alicia Ramos, Gerente de Diseño de Grupo Anderson’s. Con una perspectiva enfocada en creatividad, experiencia de usuario y estrategias de posicionamiento, Ramos analizó los cambios que enfrentan las marcas ante un consumidor cada vez más conectado y exigente. En la misma línea, Viktor Torres, Gerente de Plataformas y Pautas Digitales, compartió cómo el grupo ha construido una conexión auténtica con sus audiencias a través de herramientas tecnológicas, diseño integral y memorables experiencias de marca. Firmas como Harry’s, Porfirio’s, Ilios, La Vicenta, Fred’s y BAK respaldan el alcance del consorcio y su apuesta por la innovación.

#LatamDigital Conecta: Tour México .

El programa también incluyó conferencias de especialistas de VML – The Cocktail, Grupo Xcaret, PASA by Holcim, SpicyMinds, Grupo IUSA, NKUBO, entre otros representantes corporativos, quienes abordaron temas clave como sostenibilidad, estrategia digital, modelos de negocio escalables y el impacto social de la tecnología. La jornada cerró con el anuncio de una alianza estratégica entre Interlat y Latinoamérica Business Center, que permitirá proyectar talento latino en plataformas globales, incluyendo escenarios en Dubái.

Más que un evento, #LatamDigital Conecta: Tour México se convirtió en una declaración de intención: Latinoamérica tiene el talento, la creatividad y la capacidad para convertirse en un referente global de innovación digital. Para empresas como Grupo Anderson’s, la experiencia reafirma su compromiso con la evolución tecnológica y la construcción de un futuro donde la transformación digital sea sinónimo de competitividad y crecimiento.