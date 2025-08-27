Pioneros 2025: el evento de GBM Advisors que impulsa la transformación de la asesoría financiera en México

En un entorno económico marcado por el cambio y la necesidad de decisiones financieras más informadas, GBM Advisors, área de negocio de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa (GBM), anunció la tercera edición de Pioneros 2025, un foro que busca profesionalizar y consolidar a la asesoría financiera como una de las profesiones más relevantes para el futuro económico del país. El evento se llevará a cabo el 11 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El encuentro tiene como propósito inspirar, capacitar y conectar a los profesionales que están impulsando la evolución de la asesoría financiera en México, en un momento en el que la oferta de asesores certificados aún es limitada. Según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en el país existen alrededor de 10 mil asesores con la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión, una cifra reducida si se compara con países con una economía similar, como Brasil, donde la cifra supera los 70 mil profesionales.

Una profesión estratégica para el futuro

Para GBM, la figura del asesor financiero es clave en la construcción de un ecosistema de inversión más inclusiva. En México, gran parte de la población aún gestiona su patrimonio sin acompañamiento profesional, lo que genera riesgos y oportunidades desaprovechadas. Bajo esa premisa, Pioneros 2025 busca fortalecer el desarrollo de la asesoría financiera como una carrera del futuro, que combina conocimiento técnico, habilidades humanas y propósito social.

Experiencias en Pioneros

“En Pioneros, celebramos el rol del asesor y reconocemos que el futuro de las inversiones en México lo construimos juntos. Es un espacio para conectar y elevar la profesión, explorando el valor de la asesoría, las herramientas clave para una práctica profesional y las tendencias de mercado que están potenciando su impacto”, señaló Luis Felipe Madrigal Mier y Terán, director de GBM Advisors.

El foro ofrecerá conferencias, paneles y sesiones de networking con la participación de líderes de firmas internacionales y nacionales, entre ellas: S&P Dow Jones Indices, Vanguard, AXA Investment Managers, Invesco, Lazard Asset Management, Global X, J.P. Morgan, iShares by BlackRock, Santander Asset Management, Prudential Seguros, Franklin Templeton, AXA Seguros, Grupo BMV y BIVA, entre otros.

Especialistas compartirán su visión sobre el futuro de la industria, las tendencias que

marcarán la gestión patrimonial y las herramientas que están redefiniendo la forma en que los asesores acompañan a sus clientes.

Con Pioneros 2025, GBM Advisors busca reforzar el papel del asesor como aliado estratégico en la toma de decisiones patrimoniales, así como ampliar el número de profesionales que puedan atender a un mercado en crecimiento. El objetivo de largo plazo es claro: democratizar el acceso a las oportunidades de inversión y construir una cultura financiera más sólida en el país.

El evento se realizará el jueves 11 de septiembre, de 13:00 a 20:30 horas, en Expo Santa Fe. Para más información y registro, los interesados pueden consultar la agenda completa en: pionerosgbm.com.