Ideas con ECO que impacta: Effie Awards México 2025 concluye su segunda ronda de evaluación

Effie Awards México 2025, el certamen más importante de efectividad en marketing en el país, cerró su segunda ronda de evaluación presencial bajo el concepto rector “ECO que impacta”, reafirmando su compromiso con las ideas que trascienden, generan valor y transforman el mercado.

La jornada, celebrada en las instalaciones del IPADE, reunió a más de 200 líderes de alto nivel provenientes de sectores como marketing, negocios, comunicación y medios, quienes definieron las campañas que recibirán un metal en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en octubre.

Organizados desde hace 26 años por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), los Effie Awards se han consolidado como el referente de lo que realmente importa en la industria: la efectividad comprobada de las ideas, su capacidad para mover audiencias, cambiar comportamientos y detonar resultados de negocio.

ECO como símbolo de transformación: En esta edición, el ECO se convirtió en metáfora del impacto que trasciende lo inmediato, proyectándose en marcas, consumidores y la propia industria.

“Hoy más que nunca, necesitamos campañas que dejen huella, que hagan eco en la conversación cultural, económica y social”, afirmó Atilano Sánchez, presidente de Jurado Effie 2025 y director general de Consumo Essity México y Centroamérica. “Effie reconoce a esas ideas que no solo cumplen su objetivo, sino que lo superan con propósito y visión”, destacó.

Durante la apertura, Rosa María Gardea, directora general de AVE, subrayó el valor del compromiso colectivo para elevar el estándar de la industria, mientras que Lorenzo Fernández Alonso, director general del IPADE, resaltó la importancia de contar con espacios de reflexión profunda que enriquezcan el proceso.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a 50 voluntarios que participaron como moderadores y co-moderadores. Al respecto, Said Gil, CEO de Dentsu Creative México y presidente del Consejo Directivo de AVE, señaló: “El prestigio de Effie proviene de su capacidad para reconocer campañas que logran mover audiencias y generar resultados de negocio. Ese estándar internacional se sostiene gracias a los voluntarios, quienes aseguran un proceso de evaluación sólido, transparente y de alto nivel”.

Por su parte, Verónica Hernández, presidenta del Consejo Consultivo de Effie 2025 y CEO de Ogilvy México & Miami, enfatizó: “Hacer ECO es más que lograr recordación; es detonar un cambio real, duradero y con sentido”.

Innovación y tendencias en marketing

La edición 2025 de Effie Awards incluye más de 50 categorías que reflejan la evolución del ecosistema publicitario. Entre ellas destacan Inteligencia Artificial, Performance Marketing, Digital Commerce, Data Driven y la categoría David & Goliat, que premia la efectividad de marcas pequeñas que logran sobresalir en contextos complejos.

Con estos reconocimientos, Effie México se mantiene como el mejor reflejo de las ideas que funcionan, adaptándose a tendencias tecnológicas, transformaciones en el comportamiento del consumidor y nuevas formas de hacer marketing.

Rumbo a la ceremonia: El certamen se encamina ahora hacia su evento de premiación, programado para el próximo 22 de octubre en Quarry Studios, al sur de la Ciudad de México. La ceremonia reunirá a los principales líderes de la industria para reconocer a las campañas que, literalmente, hacen eco.

Para Rosa María Gardea, se trata de un momento crucial: “Effie es una comunidad de pensamiento estratégico. No se trata sólo de premiar, sino de aprender, de elevar el estándar. Los casos ganadores se convierten en referente y punto de partida para quienes quieren cambiar las reglas del juego con inteligencia, datos y creatividad”.

Con más de dos décadas de historia en México, Effie Awards continúa consolidándose como la plataforma que inspira, eleva y visibiliza el verdadero impacto de las ideas en el mundo empresarial. Más información sobre categorías, finalistas y boletos para la ceremonia en: www.effie.com.mx