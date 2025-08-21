La Casa de la Playa, anfitriona del LuxuryLab Weekend 2025

Con la intención de redefinir el lujo desde una visión transformacional y consciente, LuxuryLab Global celebró del 15 al 17 de agosto el LuxuryLab Weekend 2025 en La Casa de la Playa, uno de los hoteles boutique más galardonados de México y recientemente nombrado Número 1 en el país por los Travel + Leisure World’s Best Awards 2025.

Bajo el concepto “Elevated Luxury: Mindfulness Reimagined”, el encuentro se convirtió en un espacio único para reflexionar sobre la evolución de la industria de alta gama, integrando bienestar, gastronomía, cultura y sostenibilidad en un mismo escenario.

Un escenario para la excelencia

El hotel, ubicado frente al Caribe, ofreció un marco inmejorable para recibir a empresarios, creativos y líderes de marcas internacionales. Con solo 63 suites exclusivas, todas con alberca privada y detalles artesanales, La Casa de la Playa destacó por su diseño que fusiona tradición y modernidad, con piezas de arte que celebran la diversidad cultural de México y programas de conservación que subrayan su compromiso ambiental.

Para los organizadores, la elección del lugar no fue casualidad. “Recibir a los invitados de LuxuryLab Weekend 2025 en La Casa de la Playa fue una oportunidad para mostrar cómo la hospitalidad puede elevarse a través de la conexión con la naturaleza, la cultura y el bienestar”, señaló Akis Neocleous, Director Ejecutivo de Hoteles Xcaret.

Una visión de lujo consciente

El LuxuryLab Weekend representó la antesala de la 14ª edición de LuxuryLab Global, plataforma que se ha consolidado como la más influyente en Latinoamérica dentro del sector premium. El tema de este año invitó a repensar la manera en que se concibe el lujo, con especial énfasis en la inclusión, la igualdad de género y la creación de experiencias que trasciendan el aspecto material para convertirse en vínculos auténticos.

Gastronomía sin igual

Los invitados disfrutaron de experiencias memorables que integraron naturaleza, gastronomía y cultura. Entre los momentos más destacados se incluyó la cena inaugural en Xal, donde el chef Andoni Luis Aduriz presentó un menú inspirado en la histórica Ruta del Galeón de Manila, enlazando Asia, América y Europa en un solo relato culinario. La segunda noche ofreció una velada bajo las estrellas en la playa privada del resort, mientras que el domingo concluyó con un brunch en Las Cuevas del Hotel Xcaret México, con más de 25 estaciones de alta cocina internacional y la participación de chefs reconocidos con estrella Michelin.

La exclusividad del encuentro se reflejó también en su lista de asistentes. Empresarios, directivos y creativos de distintos sectores participaron en las actividades. Además de la gastronomía, el programa incluyó una práctica de yoga al amanecer en la playa y acceso exclusivo al Muluk Spa, reconocido por su circuito de hidroterapia inspirado en los paisajes del Caribe. Estas actividades reforzaron el enfoque en el bienestar integral, un eje que ha ganado protagonismo en la industria del lujo.

Gastronomía y momentos memorables

Para Abelardo Marcondes, fundador de LuxuryLab Global, el fin de semana representó mucho más que un evento previo al foro anual: “Este encuentro materializa nuestra filosofía: crear experiencias que inspiran, que respetan la esencia de cada destino y que nos recuerdan que la verdadera excelencia está en los detalles y en la conexión humana”.

La edición número 14 de LuxuryLab Global se celebrará en los próximos meses con conferencias, paneles y espacios de networking de alto nivel. Así, el foro reafirma su posición como el principal referente de lujo y estilo de vida en la región, marcando un nuevo estándar para la hospitalidad y las experiencias transformacionales.