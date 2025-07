Más Allá de los Números: El Premio al CFO como impulsor de liderazgos femeninos que transforman

El anuncio del Premio al Mejor CFO del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) siempre genera expectación, pues reconoce a la mente financiera más destacada del año. Sin embargo, la edición 2023 resonó con una intensidad diferente: por primera vez, este prestigioso galardón fue entregado a una mujer. Mi reconocimiento no es solo un hito personal, sino un parteaguas que destaca el potencial transformador de los liderazgos femeninos en el ámbito financiero y el papel crucial que este premio juega en fomentar su ascenso.

Tradicionalmente, la figura del CFO ha estado asociada a la destreza numérica y la gestión rigurosa. Si bien estas habilidades son fundamentales, la complejidad del entorno empresarial actual demanda un perfil que combine la solidez financiera con la visión estratégica, la inteligencia emocional y la capacidad de influir en toda la organización. Aquí es donde los liderazgos femeninos, a menudo caracterizados por su enfoque colaborativo, su resiliencia y su habilidad para la comunicación efectiva, están demostrando un valor incalculable.

Este premio, al reconocer a una mujer en la cima de las finanzas, envía un mensaje inspirador a las jóvenes profesionales: tienen el talento y la capacidad para alcanzar los puestos más altos. Sirve como un mentor silencioso, un recordatorio tangible de que las ambiciones profesionales no deben ser limitadas por prejuicios de género. Inspira a otras a perseverar, a formarse continuamente y a creer en su propio potencial para liderar grandes equipos y complejos retos financieros.

Para las empresas, el premio a una CFO subraya la importancia de mirar más allá de los perfiles tradicionales al buscar a sus líderes. Este premio subraya algo que la ciencia ya ha comprobado: la diversidad de género en puestos de liderazgo no es solo una cuestión de justicia, ¡es una estrategia de negocio inteligente! Estudios de consultoras globales como McKinsey & Company lo confirman. Su informe Diversity Wins: How Inclusion Matters (2020) encontró que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen un 25 % más de probabilidades de lograr una rentabilidad superior al promedio. Esto significa que tener mujeres en roles como el de CFO no solo enriquece la cultura, sino que impacta directamente en los resultados finales. Una CFO aporta una perspectiva única sobre la gestión del capital humano, la sostenibilidad y la responsabilidad social, elementos cada vez más relevantes para el valor a largo plazo.

En definitiva, este Premio al Mejor CFO trasciende el simple reconocimiento. Se convierte en una poderosa herramienta para democratizar el acceso a las posiciones de liderazgo financiero, impulsando a más mujeres a ocupar estos roles. Al celebrar mi logro, estamos celebrando el potencial de un futuro financiero más equitativo, innovador y, en última instancia, más próspero para todos.

Mtra. Delice Cristal Cruz Guzmán CFO de Telefónica Movistar México y presidenta del Comité Organizador CFO del Año IMEF