Ingenico transforma la experiencia de pago para mejorar la conversión y fidelidad del cliente

Hoy más que nunca, los consumidores buscan algo más que un producto o servicio: quieren vivir experiencias fluidas, personalizadas y memorables. En este sentido, el customer journey (recorrido del cliente) se ha convertido en el nuevo campo de batalla del marketing, y cada punto de contacto cuenta, razón por la que Ingenico ha desarrollado una propuesta tecnológica que convierte cada transacción en una interacción de valor.

Desde la tienda física hasta el e-commerce, pasando por el autoservicio y los modelos híbridos como el click & collect, las soluciones de Ingenico permiten pagos fluidos y sin fricción, compatibles con tarjetas físicas, monederos digitales, códigos QR e incluso biometría. ¿El resultado? Una experiencia que sucede sin complicaciones desde el descubrimiento del producto hasta el pago final.

“Esta evolución no solo optimiza el proceso de pago, sino que se convierte en una poderosa herramienta de marketing: minimiza la fricción, impulsa la conversión y fortalece la conexión con la marca. Para los usuarios, representa una experiencia fluida, personalizada y centrada en sus necesidades; para los comercios, una oportunidad de diferenciarse y generar lealtad a través de cada punto de contacto.” refiere Adriana Rodríguez, Strategic Marketing Manager de Ingenico México y Cono Norte.

Según el estudio “Does language matter? The impact of languageon the customer journey”, de CSA Research, el 78% de los consumidores abandonan una marca tras una mala experiencia. Esto evidencia un mensaje claro: la experiencia es el nuevo diferenciador. Y el punto de pago, tradicionalmente relegado al final del funnel, se convierte ahora en un momento clave para generar satisfacción y lealtad.

Ingenico propone abordarlo con una estrategia basada en tres pilares: Aceptar, Administrar y Amplificar. Por un lado, sus terminales móviles permiten cerrar ventas desde el pasillo o el probador, evitando filas y capitalizando el momento de intención de compra. Estas soluciones permiten aceptar cualquier método de pago, en cualquier lugar y momento.

En este enfoque centrado en el cliente, no solo facilita las transacciones, sino que también amplifica la experiencia del cliente. Un ejemplo claro es SoftPOS, una solución que convierte cualquier tableta o smartphone en una terminal de pago sin contacto. Esto no solo reduce costos operativos, sino que extiende la cobertura de atención, incluso en condiciones de conectividad limitada.

“Para los comercios que buscan ofrecer un valor agregado, hemos amplificado la experiencia de pago habilitando funcionalidades que van más allá de la transacción: entrega de recibos digitales, conversión automática de divisas, integración con programas de lealtad o promociones en el punto de venta”; explica Adriana.

En el pilar de Administrar, Ingenico responde a una expectativa cada vez más presente: que el comercio pueda enfocarse en su negocio principal. Para ello, ofrece una plataforma y servicios de gestión que simplifican la operación y aseguran continuidad sin fricciones.

Gracias a su robusta plataforma de monitoreo, los comercios pueden gestionar su red de dispositivos en tiempo real: actualizar funcionalidades, prevenir fraudes y mantener sus equipos operativos de manera eficiente. Esto garantiza que cada cliente tenga siempre una experiencia disponible, segura y sin contratiempos.

“Mejorar el customer journey ya no es una opción, es una inversión estratégica. Cuando el pago se convierte en una extensión natural en la experiencia del cliente, el comercio no solo gana en ventas, sino también confianza, lealtad y preferencia”, puntualizó Adriana Rodríguez, Strategic Marketing Manager de Ingenico México y Cono Norte.